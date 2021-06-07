Зарина Догузова: «Люди с удовольствием путешествуют на русский Север, в прекрасную Мурманскую область»

В рамках ПМЭФ-2021 руководитель Ростуризма Зарина Догузова и генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития внутреннего туризма, формирования и продвижения межрегиональных туристских маршрутов, привлечения потоков российских и иностранных туристов. Документ был подписан на стенде Мурманской области, куда в прошлом году туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма запустил чартерные рейсы и сегодня намерен продолжить программу.

«В этом году по решению правительства мы запускаем большую чартерную программу по России. Благодаря ей десятки новых направлений станут доступнее и дешевле для туристов, появятся продуманные маршруты и туристические продукты, – заявила Зарина Догузова. – Не случайно, что такое соглашение мы подписываем на стенде Мурманской области. В прошлом году, когда ещё не заработала субсидия, мы с регионами уже запускали такие туристические чартеры в пилотном режиме и увидели, что они пользуются огромной популярностью и снижают стоимость направлений. Одним из таких стала Мурманская область. Люди с удовольствием путешествуют на русский Север. Это такой активный, экспедиционный и атмосферный туризм».

На церемонии подписания соглашения также присутствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Туризм для нас очень важен не только как перспективная, а также очень быстро растущая отрасль экономики Мурманской области. Это сфера услуг, малый и средний бизнес и, на самом деле, большое количество рабочих мест. Поэтому благодарю Зарину Валерьевну за поддержку, за продвижение Арктики и русского Севера, – отметил Андрей Чибис. – Программа чартеров у нас в регионе показала себя в момент с пандемией достаточно успешно. Так, например, в новогодние праздники в Мурманской области плюс 10% туристов по сравнению с докоронавирусными временами».