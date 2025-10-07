Зарплата директоров по кибербезопасности за 3 года выросла на треть

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и «Positive Technologies» в сентябре 2025 года провели совместное исследование рынка труда в сфере информационной безопасности: в фокусе нашего внимания — размер вознаграждения специалистов по ИБ и динамика зарплат.

Медианная заработная плата директоров по кибербезопасности в IT-компаниях сейчас составляет 500 тысяч рублей в месяц в Москве и 470 тысяч в Санкт-Петербурге, максимальная — 1 млн и 950 тысяч соответственно (по открытым источникам данных, то есть опубликованным в интернете вакансиям проверенных работодателей). Руководители отделов защиты информации в среднем зарабатывают 350 тысяч рублей в месяц в Москве и 310 тысяч в северной столице, максимально — 600 и 530 тысяч рублей соответственно. У специалистов по защите информации медианный заработок в Москве — 230 тысяч рублей в месяц, максимальный — 400 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 190 и 350 тысяч соответственно. Пентестеры зарабатывают в среднем 220 тысяч рублей в месяц в столице и 180 тысяч в городе на Неве, «потолок» составляет, как и у специалиста по ИБ, — 400 и 350 тысяч соответственно.

Динамика средних рыночных зарплат за год оказалась выше у топ-менеджмента в сфере ИБ: +11% в Москве и +12% в Санкт-Петербурге. Прирост среднего заработка у руководителей отделов кибербезопасности в Москве составил 6%, в Санкт-Петербурге — 7%. У специалистов по ИБ и пентестеров зарплаты за год увеличились на 10% в столице и на 6% в городе на Неве.

Интересен тот факт, что за три года зарплаты у топ-менеджмента и линейных специалистов в сфере ИБ в процентном выражении выросли почти в два раза больше, чем у руководителей отделов кибербезопасности (спрос на пентестеров резко увеличился буквально в течение последнего года-полутора лет, достаточного объёма данных для оценки их уровня заработка в 2022 году, к сожалению, нет). Так, в Москве у директоров по ИБ медианный заработок увеличился на 32%, у специалистов по ИБ — на 31%, а у руководителей отделов ИБ — всего на 17%. В Санкт-Петербурге: +31% за 3 года к средней зарплате директоров по ИБ, +27% специалистов по ИБ и лишь +15% — у руководителей отделов ИБ.

Почему так произошло?

«SuperJob» усматривает такие причины возникновения этой ситуации.

Усложнение угроз приводит к дефициту «узких» специалистов в сфере ИБ, в том числе знакомых со спецификой отрасли компании, таких людей мало и компании вынуждены конкурировать за них, повышая зарплаты. Вклад специалиста становится всё более измеримым. Хороший специалист может найти уязвимость, автоматизировать процесс, снизив нагрузку на команду, или быстро отреагировать на инцидент, сэкономив компании миллионы. Его ценность очевидна и легко монетизируется.

Вакансии директоров по ИБ в подавляющем большинстве случаев размещает крупный бизнес. Вклад CISO в ИБ — стратегический. Он несёт ответственность за всю программу кибербезопасности, взаимодействует с советом директоров, выстраивает комплаенс с регуляторами.

Вклад мидл-менеджера критически важен, но более опосредован и сложен для измерения. Это управление командой, планирование, отчетность, распределение ресурсов, развитие сотрудников. Хотя без этого работа отдела развалится, в краткосрочной перспективе его сложно напрямую связать с финансовым результатом. Количество людей, которые хотят стать мидл-менеджерами, всегда выше количества доступных вакансий. Карьерный путь «специалист — руководитель» является традиционным и привлекательным для многих. Это влияет на динамику зарплат.

Требования к техническим специалистам растут по экспоненте. Это оправдывает быстрый рост стоимости профессионалов на рынке труда. Навыки же управления командой, проведения встреч и планирования (soft skills) эволюционируют медленнее. Компании не готовы резко увеличивать зарплату за, казалось бы, «менее дефицитный» навык. Также можно вспомнить, что многие мидл-менеджеры строили карьеру в филиалах международных компаний, где уровень зарплат и их динамика были выше. С их уходом эта доля рынка сжалась.

Таким образом, на данный момент критически важная, но не всегда имеющая возможность быть выраженной в деньгах работа мидл-менеджеров в сфере ИБ недооценена рынком по сравнению с работой линейных специалистов по защите информации и CISO.

«В условиях роста объёмов и сложности атак злоумышленников на российские компании, роль и значимость функций информационной безопасности значительно усиливается. Это напрямую влияет на рынок труда: зарплаты специалистов по ИБ на различных уровнях демонстрируют устойчивый рост последние три года. Особо заметен подъём компенсаций для CISO, обусловленный повышением их ответственности за безопасность IT-активов и непрерывность их функционирования в целом», — Анастасия Федорова, руководитель образовательных программ «Positive Education», «Positive Technologies».