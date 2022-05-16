Зарплата каждый день: где в Мурманской области можно заработать здесь и сейчас?Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз с площадки, строящегося терминала «Северная звезда», в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 11:30

Зарплата каждый день: где в Мурманской области можно заработать здесь и сейчас?

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили рынок вакансий в Мурманской области и составили топ предложений о работе с ежедневными выплатами зарплаты.

Сегодня в Мурманской области открыто более 100 новых вакансий с ежедневными выплатами заработной платы, а всего в России доступно более 4000 подобных предложений о работе. Чаще всего это работа в сфере транспорта и доставки (водители, курьеры), в бьюти-сфере (мастера маникюра, шугаринга, парикмахеры), в продажах (кассиры, продавцы), а также предложения для рабочего персонала (мастера по ремонту, монтажники, разнорабочие). В четверти вакансий с ежедневной оплатой труда требуется стаж от года и более, в остальных случаях опыт работы не обязателен.

«Отмечу, что многие из вакансий с ежедневной выплатой заработной платы остаются открытыми на протяжении длительного времени, так как компания ведёт постоянный наём специалистов, например, это могут быть такие массовые вакансии как курьер, водитель, промоутер, продавец, официант. Чаще всего работодатели ищут специалистов на полную занятость – это две трети вакансий. Ещё треть предложений подходит для подработки или временного трудоустройства в рамках конкретного проекта», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ вакансий в Мурманской области с ежедневной зарплатой:

  1. Ученик мастера по ремонту бытовой техники, до 115 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54949033;
  2. Начинающий специалист, до 115 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55121741;
  3. Начинающий специалист по сборке онлайн заказов в магазине, до 71 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55157702;
  4. Сборщик заказов, от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54769281.

 

* - данные вакансий по состоянию на 12 мая 2022 года . 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:00«Свои-2». Художественный сериал, 72 серия (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников-PRO Валюту (16+)Курсы доллара и евро падают в отношении рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика