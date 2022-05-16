Зарплата каждый день: где в Мурманской области можно заработать здесь и сейчас?

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили рынок вакансий в Мурманской области и составили топ предложений о работе с ежедневными выплатами зарплаты.

Сегодня в Мурманской области открыто более 100 новых вакансий с ежедневными выплатами заработной платы, а всего в России доступно более 4000 подобных предложений о работе. Чаще всего это работа в сфере транспорта и доставки (водители, курьеры), в бьюти-сфере (мастера маникюра, шугаринга, парикмахеры), в продажах (кассиры, продавцы), а также предложения для рабочего персонала (мастера по ремонту, монтажники, разнорабочие). В четверти вакансий с ежедневной оплатой труда требуется стаж от года и более, в остальных случаях опыт работы не обязателен.

«Отмечу, что многие из вакансий с ежедневной выплатой заработной платы остаются открытыми на протяжении длительного времени, так как компания ведёт постоянный наём специалистов, например, это могут быть такие массовые вакансии как курьер, водитель, промоутер, продавец, официант. Чаще всего работодатели ищут специалистов на полную занятость – это две трети вакансий. Ещё треть предложений подходит для подработки или временного трудоустройства в рамках конкретного проекта», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ вакансий в Мурманской области с ежедневной зарплатой:

Ученик мастера по ремонту бытовой техники, до 115 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54949033; Начинающий специалист, до 115 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55121741; Начинающий специалист по сборке онлайн заказов в магазине, до 71 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55157702; Сборщик заказов, от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54769281.

* - данные вакансий по состоянию на 12 мая 2022 года .