Зарплата мурманских кондитеров и пекарей за год выросла на 12 тысяч рублей и стала выше средней по РФ

Самые высокие зарплаты пекари и кондитеры, судя по данным вакансий, могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль – здесь работодатели готовы платить более 110 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода для пекарей – металлургия, здесь такой специалист может заработать более 108 тысяч, на третьем – работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тысяч рублей.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросли зарплаты у одной из самых востребованных профессий в регионе – у пекарей и кондитеров за последний год.

С января по апрель российский рынок труда наполнился более чем 66,7 тысячи вакансий для пекарей и кондитеров. При этом медианная зарплата российского пекаря достигла 64 тысяч рублей, что на 13,3 тысячи больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом пекари и кондитеры Мурманской области могут зарабатывать уже больше среднероссийского уровня: их средняя зарплата за год выросла на 12 тысяч рублей - до 67,3 тысячи. А вот спрос на пекарей в регионе вырос уже на 10%, что говорит о достаточно выраженной потребности в этих специалистах.

Между тем, самые высокие зарплаты пекари и кондитеры, судя по данным вакансий, могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль – здесь работодатели готовы платить более 110 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода для пекарей – металлургия, здесь такой специалист может заработать более 108 тысяч, на третьем – работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тысяч рублей (наглядно на диаграмме).

Наиболее востребованы пекари и кондитеры у работодателей из розничной торговли. На компании из этой отрасли приходится более 20 тысяч вакансий или 41% от всего спроса на кондитеров по стране с начала года. Вторыми по спросу на пекарей оказались рестораны и кафе – работодатели из «HoReСa» разместили ещё более 17 тысяч вакансий, а это треть от всего объёма по РФ. Также пекарей и кондитеров для работы на своих площадках ищут девелоперы, ЖКХ-компании, медицинские учреждения, компании-перевозчики и др.

Рейтинг вакансий для пекарей и кондитеров с самой высокой зарплатой весной 2025 года, Россия:

Шеф пекарь на производство ремесленных хлебов, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119598425, Сочи;

Сотрудник на кондитерский завод, до 275 800 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119980104, Санкт-Петербург;

Пекарь кондитер, до 170 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119425297, Остров Итуруп;

Шеф-кондитер, от 160 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119280893, Сочи;