Зарплата в Мурманской области выросла за год на 17%, но при этом всё равно ниже, чем в Москве

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Мурманской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 87 тысяч рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тысяч рублей в среднем, в Мурманской области – порядка 112 тысяч. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тысяч, в Мурманской области – 69 тысяч.

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя области ниже, чем у москвича.

На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Мурманской области вырос за год на 17% - до 70 тысяч рублей. По сравнению с общероссийским трендом, местный житель зарабатывает так же, как и среднестатистический россиянин.

Несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Мурманской области, их зарплаты всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тысячи рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 24 тысячи рублей больше, чем мурманчане (наглядно на диаграмме).

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Мурманской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 87 тысяч рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тысяч рублей в среднем, в Мурманской области – порядка 112 тысяч. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тысяч, в Мурманской области – 69 тысяч.

Минимальные зарплатные различия между московскими и мурманскими зарплатами наблюдаются в сфере рабочего персонала: в Москве можно заработать 100 тысяч, в Мурманской области – 99 тысяч. В то же время в северном регионе есть ряд сфер, где предлагаемая зарплата даже выше, чем в столице. Так, мурманские работодатели предлагают доход на 4 тысяч больше в сфере административного персонала, на 8 тысяч – в транспортном секторе, на 10 тысяч – для обслуживающих кадров и в добывающем секторе.