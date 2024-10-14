Зарплата в Мурманской области выросла за год на 17%, но при этом всё равно ниже, чем в Москве
Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя области ниже, чем у москвича.
На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Мурманской области вырос за год на 17% - до 70 тысяч рублей. По сравнению с общероссийским трендом, местный житель зарабатывает так же, как и среднестатистический россиянин.
Несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Мурманской области, их зарплаты всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тысячи рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 24 тысячи рублей больше, чем мурманчане (наглядно на диаграмме).
Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Мурманской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 87 тысяч рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тысяч рублей в среднем, в Мурманской области – порядка 112 тысяч. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тысяч, в Мурманской области – 69 тысяч.
Минимальные зарплатные различия между московскими и мурманскими зарплатами наблюдаются в сфере рабочего персонала: в Москве можно заработать 100 тысяч, в Мурманской области – 99 тысяч. В то же время в северном регионе есть ряд сфер, где предлагаемая зарплата даже выше, чем в столице. Так, мурманские работодатели предлагают доход на 4 тысяч больше в сфере административного персонала, на 8 тысяч – в транспортном секторе, на 10 тысяч – для обслуживающих кадров и в добывающем секторе.
|
Профсфера
|
Москва ₽
|
Мурманская
область ₽
|
Зарплатная
разница ₽
|
Автомобильный бизнес
|
140 000
|
101 371
|
38 629
|
Административный персонал
|
78 068
|
82 125
|
- 4 057
|
Безопасность
|
80 898
|
62 887
|
18 011
|
Высший и средний менеджмент
|
199 512
|
112 102
|
87 410
|
Добыча сырья
|
102 832
|
112 755
|
- 9 923
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
86 109
|
95 929
|
- 9 820
|
Информационные технологии
|
129 081
|
68 981
|
60 100
|
Маркетинг, реклама, PR
|
100 000
|
59 104
|
40 896
|
Медицина, фармацевтика
|
90 919
|
71 141
|
19 778
|
Наука, образование
|
79 690
|
58 841
|
20 849
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
100 000
|
61 579
|
38 421
|
Производство, сервисное обслуживание
|
100 000
|
95 191
|
4 809
|
Рабочий персонал
|
100 427
|
99 823
|
604
|
Розничная торговля
|
71 835
|
59 809
|
12 026
|
Сельское хозяйство
|
109 785
|
103 680
|
6 105
|
Строительство, недвижимость
|
120 000
|
100 000
|
20 000
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
109 873
|
117 775
|
- 7 902
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
76 556
|
55 616
|
20 939
|
Управление персоналом, тренинги
|
100 000
|
60 084
|
39 916
|
Финансы, бухгалтерия
|
105 393
|
61 920
|
43 474
|
Юристы
|
100 000
|
68 183
|
31 817