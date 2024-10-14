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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 12:00

Зарплата в Мурманской области выросла за год на 17%, но при этом всё равно ниже, чем в Москве

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Мурманской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 87 тысяч рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тысяч рублей в среднем, в Мурманской области – порядка 112 тысяч. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тысяч, в Мурманской области – 69 тысяч.

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда с точки зрения возможного дохода местных жителей и выяснили, в каких сферах сейчас можно заработать больше всего, а также насколько средний доход жителя области ниже, чем у москвича.

На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. При этом средний доход жителей Мурманской области вырос за год на 17% - до 70 тысяч рублей. По сравнению с общероссийским трендом, местный житель зарабатывает так же, как и среднестатистический россиянин.

Несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Мурманской области, их зарплаты всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тысячи рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 24 тысячи рублей больше, чем мурманчане (наглядно на диаграмме).

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Мурманской областью наблюдается в зарплатах топ-менеджеров: более 87 тысяч рублей, в Москве управленец может заработать почти 200 тысяч рублей в среднем, в Мурманской области – порядка 112 тысяч. Также существенная разница наблюдается в ИТ-сфере: в Москве доход ИТ-специалиста достиг 129 тысяч, в Мурманской области – 69 тысяч.

Минимальные зарплатные различия между московскими и мурманскими зарплатами наблюдаются в сфере рабочего персонала: в Москве можно заработать 100 тысяч, в Мурманской области – 99 тысяч. В то же время в северном регионе есть ряд сфер, где предлагаемая зарплата даже выше, чем в столице. Так, мурманские работодатели предлагают доход на 4 тысяч больше в сфере административного персонала, на 8 тысяч – в транспортном секторе, на 10 тысяч – для обслуживающих кадров и в добывающем секторе.

Профсфера

Москва

 Мурманская

 область

Зарплатная

 разница

 Автомобильный бизнес

 140 000

 101 371

 38 629

 Административный персонал

 78 068

 82 125

- 4 057

 Безопасность

 80 898

 62 887

 18 011

 Высший и средний менеджмент

 199 512

 112 102

 87 410

 Добыча сырья

 102 832

 112 755

- 9 923

 Домашний, обслуживающий персонал

 86 109

 95 929

- 9 820

 Информационные технологии

 129 081

 68 981

 60 100

 Маркетинг, реклама, PR

 100 000

 59 104

 40 896

 Медицина, фармацевтика

 90 919

 71 141

 19 778

 Наука, образование

 79 690

 58 841

 20 849

 Продажи, обслуживание клиентов

 100 000

 61 579

 38 421

 Производство, сервисное обслуживание

 100 000

 95 191

 4 809

 Рабочий персонал

 100 427

 99 823

 604

 Розничная торговля

 71 835

 59 809

 12 026

 Сельское хозяйство

 109 785

 103 680

 6 105

 Строительство, недвижимость

 120 000

 100 000

 20 000

 Транспорт, логистика, перевозки

 109 873

 117 775

- 7 902

 Туризм, гостиницы, рестораны

 76 556

 55 616

 20 939

 Управление персоналом, тренинги

 100 000

 60 084

 39 916

 Финансы, бухгалтерия

 105 393

 61 920

 43 474

 Юристы

 100 000

 68 183

 31 817

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