Зарплата в вакансиях для российских тестировщиков за год выросла в среднем на 25%

С января по начало сентября работодатели по всей стране разместили почти 12000 вакансий для тестировщиков. Как сообщают аналитики hh.ru, из них 18% или почти каждая пятая вакансия приходится на регионы СЗФО.

В разрезе регионов наибольшая востребованность в тестировщиках кроме Москвы (45% вакансий) и Санкт-Петербурга (17%) с начала года зафиксирована в Новосибирской области (4% рабочих предложений), Татарстане (3%) и Свердловской области (3%). Работодатели из регионов СЗФО в этом году разметили более 2000 вакансий для тестировщиков.

Проще всего найти работу тестировщиком на данный момент в ИТ-сфере – именно здесь размещено больше половины рабочих предложений (61% или более 7000 вакансий) для тестировщиков по всей стране. Также активно ищут тестировщиков и принимают на работу финансовые организации и банки (13% вакансий). Крупные компании-ретейлеры также находятся в активном поиске тестировщиков – 4% вакансий, маркетинговые агентства (4%), а также образовательные учреждения и центры (2%) и работодатели из транспортного сектора (1%).

За год российские работодатели серьёзно повысили медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для тестировщиков. В среднем по стране рост дохода за год составил +25%, или на 17500₽ (до 87500₽), в регионах СЗФО зарплаты в вакансиях для тестировщиков выросли на 8%, или на 7000₽ (до 92 000₽).

«Доход тестировщика сильно зависит от его опыта и стажа в профессии. Так, тестировщику с опытом работы более 6 лет сейчас на рынке труда могут предложить до 250000₽, кандидату с опытом до 3 лет чуть меньше – до 80000₽, а начинающему специалисту без опыта – до 40000₽. При этом, несмотря на такую разницу, в предлагаемых зарплатах тестировщики могут достаточно быстро продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать свой ежемесячный доход. А сама профессия тестировщика может стать отличным вариантом для начала карьеры в ИТ-секторе. При этом важно, что на данный момент количество желающих найти работу в качестве тестировщика в среднем достигает 7–8 человек на одну вакансию. Для сравнения год назад число конкурентов в этой сфере было ниже – до 4–5 человек на одну вакансию тестировщика. Это может говорить о достаточно высокой конкуренции за рабочие места, а значит работодатели будут ждать от кандидатов максимально прокачанных навыков и примеров успешных кейсов, а также проектов в резюме», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для тестировщиков, сентябрь 2022: