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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 18:00

Зарплата всё равно важнее

Выбирая работу, россияне в первую очередь учитывают уровень зарплаты. На втором месте — степень адекватности руководства. На третьем — стабильность компании. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самые важные факторы при выборе места работы для большинства россиян — это уровень оплаты труда (принципиально важен для 59% опрошенных), адекватность руководства (для 38%) и стабильность компании (для 35%). Для 31% значимыми являются перспективы карьерного роста, для 27% — комфортная психологическая атмосфера в коллективе, для 23% — удобное расположение места работы. Почти каждый пятый (19%) отметил, что при выборе работы учитывает возможности личностного роста — расширения кругозора и профессионального развития. А 13% подчеркнули, что хотели бы иметь гарантии сохранения баланса работы и личной жизни. Другие факторы упоминались реже: для 11% важно, чтобы в компании была эффективная система управления и действовали понятные «правила игры», по 10% считают значимыми интересные рабочие задачи и достойный компенсационный пакет (ДМС, оплату питания, проезда и проч.). Ещё 6% при выборе работы опирается на возможность пройти обучение за счёт работодателя, 5% обязательно учитывает репутацию компании, а 2% принимает во внимание корпоративную культуру.

Высокий уровень оплаты труда чаще важен для россиян, уже имеющих доход свыше 80 тыс. руб. (71%). Размер заработной платы на первом месте у всех, однако у мужчин чаще, чем у женщин (63 и 56% соответственно). Представительницы прекрасного пола больше ценят комфортную психологическую обстановку (33% против 20% среди мужчин). Перспективы карьерного и личностного роста важнее для молодёжи до 24 лет, а адекватность начальства, комфортная психологическая атмосфера и понятные «правила игры» — для респондентов старше 45-ти.

По сравнению с 2019 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне при выборе работы стали реже учитывать стабильность компании: пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что даже устойчивые организации оказались бессильны перед локдауном. Тех же, кто полагается на уровень оплаты труда и адекватность руководства, напротив, сейчас больше, чем когда-либо. Выросло и число россиян, отмечающих важность сохранения так называемого work-life balance.

Если для соискателей важность достойной оплаты труда возросла, то в глазах работодателей этот фактор хотя и на первом месте, но с меньшим числом голосов, чем когда-либо (61% против 74% в 2019 году). Реже, чем в предыдущие годы, HR-менеджеры, как и соискатели, стали отмечать роль стабильного развития компании (46% против 50% два года назад). Значимость перспектив карьерного роста работодатели упоминали чуть реже (23 и 27% соответственно), а личностного — почти в 4 раза чаще, чем в 2019 году (23 и 8%). В целом же работодатели явно недооценивают значимость для соискателей таких факторов как адекватность руководства, перспективы карьерного роста, комфортная психологическая атмосфера и возможность соблюдения баланса работы и личной жизни.

 

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