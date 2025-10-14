«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.25 12:00

Зарплатное неравенство в России сократилось. Надолго ли?

По сравнению с прошлым годом разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми отраслями в российской экономике, по крайней мере в её гражданском секторе, снизился, и теперь он составил 4,5 раза против 5,6 раза в прошлом году.

Как сообщает «Независимая газета», в российской экономике становится все больше отраслей, в которых статистика фиксирует средние зарплаты на уровне 200 тысяч рублей в месяц и выше (в статистических сводках приводятся показатели до вычета налогов и других удержаний в соответствии с законодательством РФ).

Так, по последним данным Росстата за январь-июль, зарплатными лидерами в стране стали производство табачных изделий (около 219 тысяч рублей в месяц), добыча нефти и газа (206 тысяч рублей), финансовый сектор (202 тысячи рублей), сфера воздушного и космического транспорта - тоже почти 202 тысячи рублей.

Одновременно с этим главным аутсайдером оказалось производство одежды со средними зарплатами на уровне 48 тысяч рублей в месяц. Также в списке самых низкооплачиваемых отраслей российской экономики сейчас оказались производство кожаных изделий (57 тысяч рублей) и производство мебели - около 59 тысяч рублей в месяц.

Используя другой подход к анализу статистики, эксперты компании «FinExpertiza» тоже сообщили о сокращении зарплатного неравенства в стране. По их расчётам, в 2025 году в целом по экономике РФ разрыв в зарплатах между 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников составил 7,5 раза - около 31 тысячи рублей против 233 тысяч рублей. И это самый низкий показатель зарплатного неравенства за всю историю наблюдений - с 2000 года.

«Сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников, - пояснила президент компании «FinExpertiza» Елена Трубникова. - Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения». Самое сильное опережение зарплат нижнего сегмента зафиксировано в ряде отраслей обрабатывающей промышленности.

При этом начиная со следующего года в стране может остановиться сокращение зарплатного неравенства, и возникает риск того, что неравенство вновь начнёт увеличиваться. Ведь правительственном прогнозе прописано замедление роста зарплат.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатное неравенство в России сократилось. Надолго ли?-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»