Зарплатное неравенство в России сократилось. Надолго ли?

По сравнению с прошлым годом разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми отраслями в российской экономике, по крайней мере в её гражданском секторе, снизился, и теперь он составил 4,5 раза против 5,6 раза в прошлом году.

Как сообщает «Независимая газета», в российской экономике становится все больше отраслей, в которых статистика фиксирует средние зарплаты на уровне 200 тысяч рублей в месяц и выше (в статистических сводках приводятся показатели до вычета налогов и других удержаний в соответствии с законодательством РФ).

Так, по последним данным Росстата за январь-июль, зарплатными лидерами в стране стали производство табачных изделий (около 219 тысяч рублей в месяц), добыча нефти и газа (206 тысяч рублей), финансовый сектор (202 тысячи рублей), сфера воздушного и космического транспорта - тоже почти 202 тысячи рублей.

Одновременно с этим главным аутсайдером оказалось производство одежды со средними зарплатами на уровне 48 тысяч рублей в месяц. Также в списке самых низкооплачиваемых отраслей российской экономики сейчас оказались производство кожаных изделий (57 тысяч рублей) и производство мебели - около 59 тысяч рублей в месяц.

Используя другой подход к анализу статистики, эксперты компании «FinExpertiza» тоже сообщили о сокращении зарплатного неравенства в стране. По их расчётам, в 2025 году в целом по экономике РФ разрыв в зарплатах между 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников составил 7,5 раза - около 31 тысячи рублей против 233 тысяч рублей. И это самый низкий показатель зарплатного неравенства за всю историю наблюдений - с 2000 года.

«Сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников, - пояснила президент компании «FinExpertiza» Елена Трубникова. - Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения». Самое сильное опережение зарплат нижнего сегмента зафиксировано в ряде отраслей обрабатывающей промышленности.

При этом начиная со следующего года в стране может остановиться сокращение зарплатного неравенства, и возникает риск того, что неравенство вновь начнёт увеличиваться. Ведь правительственном прогнозе прописано замедление роста зарплат.