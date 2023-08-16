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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.23 12:00

Зарплатные аппетиты мурманчан в некоторых профессиях выросли на 20 тысяч рублей за год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме жителей Мурманской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Мурманской области в июле 2023 года составила 57780 рублей – это на 6230 рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6028 рублей (до 57457 рублей), по Северо-Западному федеральному округу – на 1133 рубля (до 57215 рублей).

Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, рублей

регион

июл.23

июл.22

разница

Санкт-Петербург

61 000 ₽

60 000 ₽

1000 ₽

Республика Коми

49 630 ₽

45 964 ₽

3 666 ₽

Архангельская область

45 049 ₽

40 457 ₽

4 592 ₽

Ленинградская область

52 388 ₽

48 638 ₽

3 750 ₽

Калининградская область

49 009 ₽

44 315 ₽

4 694 ₽

Новгородская область

40 802 ₽

38 641 ₽

2 161 ₽

Республика Карелия

45 936 ₽

40 172 ₽

5 764 ₽

Мурманская область

57 780 ₽

51 550 ₽

6 230 ₽

Псковская область

38 669 ₽

34 946 ₽

3 723 ₽

Ненецкий АО

59 622 ₽

50 432 ₽

9 190 ₽

 

Северо-Западный ФО

57 215 ₽

56 082 ₽

1 133 ₽

Россия

57 457 ₽

51 429 ₽

6 028 ₽

Наиболее заметно в Мурманской области выросли зарплатные ожидания специалистов в сфере добычи сырья: сразу на 20000 рублей – со 75949 рублей в июле 2022 года до 96029 рублей в июле 2023 года. На втором месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом более 10000 рублей за год оказались специалисты сразу из нескольких профессиональных сфер таких как «Строительство, недвижимость», «Производство», «Сельское хозяйство», «IT», рабочий персонал. Падение зарплатных ожиданий зафиксировано только в юридической отрасли (-3787 рублей до 67428 рублей). 

Отметим, согласно опросу hh.ru, 40% соискателей из Мурманской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Ещё 11% жителей региона затруднились дать ответ.

Средние зарплатные ожидания соискателей из Мурманской области в зависимости от профессиональной принадлежности, рублей

профсфера

июл.23

июл.22

разница

Высший и средний менеджмент

101 584 ₽

99 279 ₽

2 305 ₽

Стратегия, инвестиции, консалтинг

100 750 ₽

95 063 ₽

5 687 ₽

Добыча сырья

96 029 ₽

75 949 ₽

20 080 ₽

Строительство, недвижимость

93 310 ₽

76 313 ₽

16 997 ₽

Производство, сервисное обслуживание

92 797 ₽

79 735 ₽

13 062 ₽

Сельское хозяйство

91 031 ₽

76 921 ₽

14 110 ₽

Информационные технологии

79 433 ₽

67 411 ₽

12 022 ₽

Рабочий персонал

73 999 ₽

59 936 ₽

14 063 ₽

Закупки

73 832 ₽

68 196 ₽

5 636 ₽

Автомобильный бизнес

72 884 ₽

67 471 ₽

5 413 ₽

Юристы

67 428 ₽

71 215 ₽

- 3 787 ₽

Медицина, фармацевтика

67 426 ₽

58 160 ₽

9 266 ₽

Финансы, бухгалтерия

62 832 ₽

59 203 ₽

3 629 ₽

Управление персоналом, тренинги

62 761 ₽

56 132 ₽

6 629 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

61 268 ₽

57 533 ₽

3 735 ₽

Безопасность

58 177 ₽

52 283 ₽

5 894 ₽

Страхование

57 563 ₽

49 053 ₽

8 510 ₽

Наука, образование

50 368 ₽

48 185 ₽

2 183 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

50 073 ₽

43 396 ₽

6 677 ₽

Маркетинг, реклама, PR

48 708 ₽

47 960 ₽

748 ₽

Административный персонал

48 646 ₽

44 739 ₽

3 907 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

47 706 ₽

46 312 ₽

1 394 ₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

47 538 ₽

45 339 ₽

2 199 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

46 416 ₽

43 961 ₽

2 455 ₽

Искусство, развлечения, массмедиа

44 805 ₽

42 101 ₽

2 704 ₽

Розничная торговля

42 781 ₽

38 290 ₽

4 491 ₽

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