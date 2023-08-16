Зарплатные аппетиты мурманчан в некоторых профессиях выросли на 20 тысяч рублей за год
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме жителей Мурманской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.
Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Мурманской области в июле 2023 года составила 57780 рублей – это на 6230 рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6028 рублей (до 57457 рублей), по Северо-Западному федеральному округу – на 1133 рубля (до 57215 рублей).
Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, рублей
|
регион
|
июл.23
|
июл.22
|
разница
|
Санкт-Петербург
|
61 000 ₽
|
60 000 ₽
|
1000 ₽
|
Республика Коми
|
49 630 ₽
|
45 964 ₽
|
3 666 ₽
|
Архангельская область
|
45 049 ₽
|
40 457 ₽
|
4 592 ₽
|
Ленинградская область
|
52 388 ₽
|
48 638 ₽
|
3 750 ₽
|
Калининградская область
|
49 009 ₽
|
44 315 ₽
|
4 694 ₽
|
Новгородская область
|
40 802 ₽
|
38 641 ₽
|
2 161 ₽
|
Республика Карелия
|
45 936 ₽
|
40 172 ₽
|
5 764 ₽
|
Мурманская область
|
57 780 ₽
|
51 550 ₽
|
6 230 ₽
|
Псковская область
|
38 669 ₽
|
34 946 ₽
|
3 723 ₽
|
Ненецкий АО
|
59 622 ₽
|
50 432 ₽
|
9 190 ₽
|
|
Северо-Западный ФО
|
57 215 ₽
|
56 082 ₽
|
1 133 ₽
|
Россия
|
57 457 ₽
|
51 429 ₽
|
6 028 ₽
Наиболее заметно в Мурманской области выросли зарплатные ожидания специалистов в сфере добычи сырья: сразу на 20000 рублей – со 75949 рублей в июле 2022 года до 96029 рублей в июле 2023 года. На втором месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом более 10000 рублей за год оказались специалисты сразу из нескольких профессиональных сфер таких как «Строительство, недвижимость», «Производство», «Сельское хозяйство», «IT», рабочий персонал. Падение зарплатных ожиданий зафиксировано только в юридической отрасли (-3787 рублей до 67428 рублей).
Отметим, согласно опросу hh.ru, 40% соискателей из Мурманской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Ещё 11% жителей региона затруднились дать ответ.
Средние зарплатные ожидания соискателей из Мурманской области в зависимости от профессиональной принадлежности, рублей
|
профсфера
|
июл.23
|
июл.22
|
разница
|
Высший и средний менеджмент
|
101 584 ₽
|
99 279 ₽
|
2 305 ₽
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
100 750 ₽
|
95 063 ₽
|
5 687 ₽
|
Добыча сырья
|
96 029 ₽
|
75 949 ₽
|
20 080 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
93 310 ₽
|
76 313 ₽
|
16 997 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
92 797 ₽
|
79 735 ₽
|
13 062 ₽
|
Сельское хозяйство
|
91 031 ₽
|
76 921 ₽
|
14 110 ₽
|
Информационные технологии
|
79 433 ₽
|
67 411 ₽
|
12 022 ₽
|
Рабочий персонал
|
73 999 ₽
|
59 936 ₽
|
14 063 ₽
|
Закупки
|
73 832 ₽
|
68 196 ₽
|
5 636 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
72 884 ₽
|
67 471 ₽
|
5 413 ₽
|
Юристы
|
67 428 ₽
|
71 215 ₽
|
- 3 787 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
67 426 ₽
|
58 160 ₽
|
9 266 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
62 832 ₽
|
59 203 ₽
|
3 629 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
62 761 ₽
|
56 132 ₽
|
6 629 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
61 268 ₽
|
57 533 ₽
|
3 735 ₽
|
Безопасность
|
58 177 ₽
|
52 283 ₽
|
5 894 ₽
|
Страхование
|
57 563 ₽
|
49 053 ₽
|
8 510 ₽
|
Наука, образование
|
50 368 ₽
|
48 185 ₽
|
2 183 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
50 073 ₽
|
43 396 ₽
|
6 677 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
48 708 ₽
|
47 960 ₽
|
748 ₽
|
Административный персонал
|
48 646 ₽
|
44 739 ₽
|
3 907 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
47 706 ₽
|
46 312 ₽
|
1 394 ₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
47 538 ₽
|
45 339 ₽
|
2 199 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
46 416 ₽
|
43 961 ₽
|
2 455 ₽
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
44 805 ₽
|
42 101 ₽
|
2 704 ₽
|
Розничная торговля
|
42 781 ₽
|
38 290 ₽
|
4 491 ₽