Зарплатные аппетиты мурманчан в некоторых профессиях выросли на 20 тысяч рублей за год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме жителей Мурманской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Мурманской области в июле 2023 года составила 57780 рублей – это на 6230 рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6028 рублей (до 57457 рублей), по Северо-Западному федеральному округу – на 1133 рубля (до 57215 рублей).

Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, рублей

регион июл.23 июл.22 разница Санкт-Петербург 61 000 ₽ 60 000 ₽ 1000 ₽ Республика Коми 49 630 ₽ 45 964 ₽ 3 666 ₽ Архангельская область 45 049 ₽ 40 457 ₽ 4 592 ₽ Ленинградская область 52 388 ₽ 48 638 ₽ 3 750 ₽ Калининградская область 49 009 ₽ 44 315 ₽ 4 694 ₽ Новгородская область 40 802 ₽ 38 641 ₽ 2 161 ₽ Республика Карелия 45 936 ₽ 40 172 ₽ 5 764 ₽ Мурманская область 57 780 ₽ 51 550 ₽ 6 230 ₽ Псковская область 38 669 ₽ 34 946 ₽ 3 723 ₽ Ненецкий АО 59 622 ₽ 50 432 ₽ 9 190 ₽ Северо-Западный ФО 57 215 ₽ 56 082 ₽ 1 133 ₽ Россия 57 457 ₽ 51 429 ₽ 6 028 ₽

Наиболее заметно в Мурманской области выросли зарплатные ожидания специалистов в сфере добычи сырья: сразу на 20000 рублей – со 75949 рублей в июле 2022 года до 96029 рублей в июле 2023 года. На втором месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом более 10000 рублей за год оказались специалисты сразу из нескольких профессиональных сфер таких как «Строительство, недвижимость», «Производство», «Сельское хозяйство», «IT», рабочий персонал. Падение зарплатных ожиданий зафиксировано только в юридической отрасли (-3787 рублей до 67428 рублей).

Отметим, согласно опросу hh.ru, 40% соискателей из Мурманской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Ещё 11% жителей региона затруднились дать ответ.

Средние зарплатные ожидания соискателей из Мурманской области в зависимости от профессиональной принадлежности, рублей