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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 12:00

Зарплатные «аппетиты» мурманчан выросли за год на 10000 рублей

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Мурманской области по итогам октября составила 60000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 10000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» жителей региона совпадают со средними ожиданиями соискателей по России.

Аналитики hh.ru проанализировали более 14000 резюме соискателей-мурманчан и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают, как изменились зарплатные запросы людей, а также представители каких профессий хотят самую высокую зарплату.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Мурманской области по итогам октября составила 60000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 10000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» жителей региона совпадают со средними ожиданиями соискателей по России.

Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди мурманчан из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (112894 рубля), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (106277 рублей), «Сельское хозяйство» (100000 рублей), «Добыча сырья» (98180 рублей). Высокие зарплаты запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание» (90169 рублей), «Строительство, недвижимость» (90166), «Рабочий персонал» (80000) и «Автобизнес» (78933 рубля.).

В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (44469 рублей), «Страхование» (49470 рублей), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (57512 рублей).

Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40000 рублей (наглядно на диаграмме и в таблице - ниже).

Динамика ожидаемых зарплат в профессиональных сферах Мурманской области, 2023:

Профсфера

окт. 23

окт. 22

Динамика за год

Автомобильный бизнес

         78 933 ₽

         61 748 ₽

              17 184 ₽

Административный персонал

         50 000 ₽

         40 000 ₽

              10 000 ₽

Безопасность

         60 000 ₽

         50 000 ₽

              10 000 ₽

Высший и средний менеджмент

       112 894 ₽

       100 000 ₽

              12 894 ₽

Добыча сырья

         98 180 ₽

         80 000 ₽

              18 180 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

         50 000 ₽

         45 000 ₽

                 5 000 ₽

Закупки

         75 000 ₽

         70 000 ₽

                 5 000 ₽

Информационные технологии

         76 136 ₽

         60 000 ₽

              16 136 ₽

Искусство, развлечения, массмедиа

         50 000 ₽

         42 060 ₽

                 7 940 ₽

Маркетинг, реклама, PR

         50 064 ₽

         49 837 ₽

                    227 ₽

Медицина, фармацевтика

         56 549 ₽

         50 000 ₽

                 6 549 ₽

Наука, образование

         50 000 ₽

         46 623 ₽

                 3 377 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

         50 000 ₽

         45 000 ₽

                 5 000 ₽

Производство, сервисное обслуживание

         90 169 ₽

         80 000 ₽

              10 169 ₽

Рабочий персонал

         80 000 ₽

         60 322 ₽

              19 678 ₽

Розничная торговля

         44 669 ₽

         40 000 ₽

                 4 669 ₽

Сельское хозяйство

       100 000 ₽

         80 000 ₽

              20 000 ₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

         50 000 ₽

         48 430 ₽

                 1 570 ₽

Стратегия, инвестиции, консалтинг

       106 277 ₽

       100 000 ₽

                 6 277 ₽

Страхование

         49 470 ₽

         40 140 ₽

                 9 330 ₽

Строительство, недвижимость

         90 166 ₽

         74 353 ₽

              15 814 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

         74 018 ₽

         60 000 ₽

              14 018 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

         50 000 ₽

         45 000 ₽

                 5 000 ₽

Управление персоналом, тренинги

         65 791 ₽

         60 000 ₽

                 5 791 ₽

Финансы, бухгалтерия

         60 000 ₽

         50 779 ₽

                 9 221 ₽

Юристы

         70 000 ₽

         61 876 ₽

                 8 124 ₽

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