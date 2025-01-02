Зарплатные итоги года в Мурманской области: кто получит годовую премию и 13-ю зарплату, а также кому всё-таки повысили оклад в 2024 году?

Аналитики hh.ru выяснили, что 13% трудоустроенных россиян в 2024 году получили повышение на работе, а у 36% вырос уровень заработной платы. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года среди 5,3 тысячи человек из разных регионов России.

Кто получит годовую премию и 13-ю зарплату?

Опрос hh.ru, проведенный в декабре 2024 года среди жителей СЗФО и в том числе Мурманской области показал, что лишь 32% опрошенных получат годовую премию. Причём 19% респондентов получат премию в полном размере, а остальные 12% – частично. Наибольшее количество счастливчиков, которые точно получат премию по итогам года, зафиксировано по итогам опроса среди юристов (21%), строителей (19%) и работников науки и образования (18%). А вот 7% местных опрошенных признались, что обычно тоже получают премию по итогам года, но в этом году работодатель ее отменил. Больше других от таких нововведений пострадали респонденты из сферы закупок (11% отрицательных ответов).

Увы, никогда не получают годовую премию сразу 32% опрошенных местных жителей. И чаще всего об этом заявляли работники из сферы продаж (51%). Ещё треть респондентов вовсе затруднились ответить, планируется ли такой бонус у них на работе.

13-ю зарплату также получат, судя по данным опроса hh.ru, почти каждый пятый или 19% опрошенных в СЗФО и в том числе в Мурманской области. Примечательно, что ещё 7% обычно тоже получают такой денежный бонус, но не в этом году. А вот 74% или сразу 2\3 опрошенных заявили, что им никогда на работе не выплачивали 13-ю зарплату.

Что происходило с зарплатами жителей СЗФО и в том числе Мурманской области в 2024?

В ходе опроса hh.ru участники также поделились, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% жителей СЗФО и в том числе Мурманской области она не изменилась. Другие 35% респондентов заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодёжи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ - в 25% случаев.

В региональном разрезе чаще всего уровень дохода в 2024 году повышался у жителей Калининградской области – об этом заявили 45% респондентов. На втором месте сотрудники из Хабаровского края – 44%, а на третьем – Приморского края (43%). В то же время уменьшался уровень заработной платы чаще всего у жителей Кемеровской области (26%), Тюменской области (24%), Ярославской области (24%) и Челябинской области (23%).

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).