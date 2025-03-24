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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 12:00

Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области

Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Мурманской области появились новые лидеры по уровню дохода.

Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если ещё несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжёлое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжёлого машиностроения достигла 125 тысяч рублей. По сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 3,6 тысячи. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования.

Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Мурманской области, стали отрасль промышленного оборудования (здесь можно заработать порядка 120 тысяч), металлургия (114,3 тысячи) и сектор строительства и недвижимости (109,5 тысячи). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год стала сфера добычи сырья: здесь компании нарастили доход для работников сразу на 24% (до 99,7 тысячи рублей).

Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая ранее демонстрировала достаточно активный рост уровня предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась на 8-ом месте, здесь доход год к году в вакансиях даже упал на 16% (до 92 тысяч рублей).

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Мурманская область, весна, 2025 год:

Место

Отрасль

2025

2024

Динамика за год

1

Тяжелое машиностроение

125 000 ₽

121 400 ₽

3 600 ₽

3%

2

Промышленное оборудование,

техника, станки и комплектующие

120 000 ₽

114 500 ₽

5 500 ₽

5%

3

Металлургия, металлообработка

114 300 ₽

102 100 ₽

12 200 ₽

12%

4

Строительство, недвижимость,

эксплуатация, проектирование

109 500 ₽

99 900 ₽

9 600 ₽

10%

5

Автомобильный бизнес

100 000 ₽

168 000 ₽

-   68 000 ₽

-40%

6

Химическое производство,

удобрения

100 000 ₽

83 400 ₽

16 600 ₽

20%

7

Добывающая отрасль

99 700 ₽

80 300 ₽

19 400 ₽

24%

8

Нефть и газ

92 000 ₽

110 000 ₽

-   18 000 ₽

-16%

9

Сельское хозяйство

90 000 ₽

75 000 ₽

15 000 ₽

20%

10

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

89 400 ₽

180 000 ₽

-   90 600 ₽

-50%

11

Энергетика

80 200 ₽

78 300 ₽

1 900 ₽

2%

12

Услуги для населения

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

14%

13

Финансовый сектор

76 000 ₽

64 400 ₽

11 600 ₽

18%

14

ЖКХ

75 000 ₽

66 000 ₽

9 000 ₽

14%

15

Продукты питания

74 700 ₽

68 000 ₽

6 700 ₽

10%

16

Лесная промышленность, деревообработка

72 500 ₽

82 500 ₽

-   10 000 ₽

-12%

17

Образовательные учреждения

72 500 ₽

60 000 ₽

12 500 ₽

21%

18

Электроника, приборостроение,

бытовая техника, компьютеры

и оргтехника

70 000 ₽

67 500 ₽

2 500 ₽

4%

19

Медицина, фармацевтика, аптеки

69 700 ₽

62 800 ₽

6 900 ₽

11%

20

Услуги для бизнеса

69 200 ₽

61 700 ₽

7 500 ₽

12%

21

Информационные технологии,

системная интеграция, интернет

68 200 ₽

58 400 ₽

9 800 ₽

17%

22

Телекоммуникации, связь

67 400 ₽

61 100 ₽

6 300 ₽

10%

23

Управление многопрофильными

активами

66 500 ₽

75 000 ₽

-     8 500 ₽

-11%

24

Розничная торговля

66 100 ₽

57 200 ₽

8 900 ₽

16%

25

Товары народного потребления

(непищевые)

65 000 ₽

59 100 ₽

5 900 ₽

10%

26

Гостиницы, рестораны,

общепит, кейтеринг

64 900 ₽

60 700 ₽

4 200 ₽

7%

27

Государственные организации

51 600 ₽

56 300 ₽

-     4 700 ₽

-8%

28

СМИ, маркетинг, реклама, BTL,

PR, дизайн, продюсирование

46 000 ₽

45 000 ₽

1 000 ₽

2%

29

Искусство, культура

42 000 ₽

47 500 ₽

-     5 500 ₽

-12%

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