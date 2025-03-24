Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области

Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Мурманской области появились новые лидеры по уровню дохода.

Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если ещё несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжёлое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжёлого машиностроения достигла 125 тысяч рублей. По сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 3,6 тысячи. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования.

Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Мурманской области, стали отрасль промышленного оборудования (здесь можно заработать порядка 120 тысяч), металлургия (114,3 тысячи) и сектор строительства и недвижимости (109,5 тысячи). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год стала сфера добычи сырья: здесь компании нарастили доход для работников сразу на 24% (до 99,7 тысячи рублей).

Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая ранее демонстрировала достаточно активный рост уровня предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась на 8-ом месте, здесь доход год к году в вакансиях даже упал на 16% (до 92 тысяч рублей).

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Мурманская область, весна, 2025 год: