Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области
Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Мурманской области появились новые лидеры по уровню дохода.
Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если ещё несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжёлое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжёлого машиностроения достигла 125 тысяч рублей. По сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 3,6 тысячи. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования.
Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Мурманской области, стали отрасль промышленного оборудования (здесь можно заработать порядка 120 тысяч), металлургия (114,3 тысячи) и сектор строительства и недвижимости (109,5 тысячи). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год стала сфера добычи сырья: здесь компании нарастили доход для работников сразу на 24% (до 99,7 тысячи рублей).
Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая ранее демонстрировала достаточно активный рост уровня предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась на 8-ом месте, здесь доход год к году в вакансиях даже упал на 16% (до 92 тысяч рублей).
Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Мурманская область, весна, 2025 год:
|
Место
|
Отрасль
|
2025
|
2024
|
Динамика за год
|
1
|
Тяжелое машиностроение
|
125 000 ₽
|
121 400 ₽
|
3 600 ₽
|
3%
|
2
|
Промышленное оборудование,
техника, станки и комплектующие
|
120 000 ₽
|
114 500 ₽
|
5 500 ₽
|
5%
|
3
|
Металлургия, металлообработка
|
114 300 ₽
|
102 100 ₽
|
12 200 ₽
|
12%
|
4
|
Строительство, недвижимость,
эксплуатация, проектирование
|
109 500 ₽
|
99 900 ₽
|
9 600 ₽
|
10%
|
5
|
Автомобильный бизнес
|
100 000 ₽
|
168 000 ₽
|
- 68 000 ₽
|
-40%
|
6
|
Химическое производство,
удобрения
|
100 000 ₽
|
83 400 ₽
|
16 600 ₽
|
20%
|
7
|
Добывающая отрасль
|
99 700 ₽
|
80 300 ₽
|
19 400 ₽
|
24%
|
8
|
Нефть и газ
|
92 000 ₽
|
110 000 ₽
|
- 18 000 ₽
|
-16%
|
9
|
Сельское хозяйство
|
90 000 ₽
|
75 000 ₽
|
15 000 ₽
|
20%
|
10
|
Перевозки, логистика, склад, ВЭД
|
89 400 ₽
|
180 000 ₽
|
- 90 600 ₽
|
-50%
|
11
|
Энергетика
|
80 200 ₽
|
78 300 ₽
|
1 900 ₽
|
2%
|
12
|
Услуги для населения
|
80 000 ₽
|
70 000 ₽
|
10 000 ₽
|
14%
|
13
|
Финансовый сектор
|
76 000 ₽
|
64 400 ₽
|
11 600 ₽
|
18%
|
14
|
ЖКХ
|
75 000 ₽
|
66 000 ₽
|
9 000 ₽
|
14%
|
15
|
Продукты питания
|
74 700 ₽
|
68 000 ₽
|
6 700 ₽
|
10%
|
16
|
Лесная промышленность, деревообработка
|
72 500 ₽
|
82 500 ₽
|
- 10 000 ₽
|
-12%
|
17
|
Образовательные учреждения
|
72 500 ₽
|
60 000 ₽
|
12 500 ₽
|
21%
|
18
|
Электроника, приборостроение,
бытовая техника, компьютеры
и оргтехника
|
70 000 ₽
|
67 500 ₽
|
2 500 ₽
|
4%
|
19
|
Медицина, фармацевтика, аптеки
|
69 700 ₽
|
62 800 ₽
|
6 900 ₽
|
11%
|
20
|
Услуги для бизнеса
|
69 200 ₽
|
61 700 ₽
|
7 500 ₽
|
12%
|
21
|
Информационные технологии,
системная интеграция, интернет
|
68 200 ₽
|
58 400 ₽
|
9 800 ₽
|
17%
|
22
|
Телекоммуникации, связь
|
67 400 ₽
|
61 100 ₽
|
6 300 ₽
|
10%
|
23
|
Управление многопрофильными
активами
|
66 500 ₽
|
75 000 ₽
|
- 8 500 ₽
|
-11%
|
24
|
Розничная торговля
|
66 100 ₽
|
57 200 ₽
|
8 900 ₽
|
16%
|
25
|
Товары народного потребления
(непищевые)
|
65 000 ₽
|
59 100 ₽
|
5 900 ₽
|
10%
|
26
|
Гостиницы, рестораны,
общепит, кейтеринг
|
64 900 ₽
|
60 700 ₽
|
4 200 ₽
|
7%
|
27
|
Государственные организации
|
51 600 ₽
|
56 300 ₽
|
- 4 700 ₽
|
-8%
|
28
|
СМИ, маркетинг, реклама, BTL,
PR, дизайн, продюсирование
|
46 000 ₽
|
45 000 ₽
|
1 000 ₽
|
2%
|
29
|
Искусство, культура
|
42 000 ₽
|
47 500 ₽
|
- 5 500 ₽
|
-12%