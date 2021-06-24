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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 13:30

Зарплатные ожидания и предложения в СЗФО. Где больше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала 87 тысяч вакансий и 267 тысяч резюме, открытые в регионах СЗФО с начала июня 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

Самые высокие медианные* предлагаемые зарплаты в июне 2021 года наблюдались в Ненецком автономном округе – чуть более 57 тысяч рублей, на втором месте – Петербург (почти 56 тысяч рублей). Самые низкие в СЗФО зарплаты в июне предлагались в Псковской, Новгородской и Калининградской областей – чуть более 40500 рублей.

Регион

Медианная предлагаемая зарплата в июне, руб

2021 год

2020 год

2019 год

Санкт-Петербург

55727

54381

52508

Ленинградская область

43905

41754

43653

Архангельская область

48754

45230

45680

Мурманская область

46355

48168

48351

Калининградская область

40530

39931

39161

Псковская область

40624

40742

41162

Новгородская область

40556

40776

40304

Республика Карелия

41392

40028

39015

Республика Коми

49344

46378

43672

Ненецкий АО

57272

61562

57904

Вся Россия

48390

49973

47151

 

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого автономного округа – в среднем они рассчитывали на 60 тысяч0 рублей, на втором месте по ожиданиям в зарплате петербуржцы – 53 тысячи рублей, а вот самые скромные запросы зарплаты у жителей Карелии (чуть более 36 тысяч рублей), а также соискателей Псковской (около 34 тысяч) и Новгородской областей – почти 36 тысяч.

Регион

Медианная ожидаемая зарплата в июне, руб

2021 год

2020 год

2019 год

 

Санкт-Петербург

53265

51293

51825

 

Ленинградская область

44355

43055

43288

 

Архангельская область

41042

40006

40111

 

Мурманская область

49800

47809

45972

 

Калининградская область

39695

37748

38884

 

Псковская область

34218

33072

33000

 

Новгородская область

35910

35715

36179

 

Республика Карелия

36239

34659

33582

 

Республика Коми

44318

41293

42158

 

Ненецкий АО

60277

54243

63709

 

Вся Россия

49943

46905

47705

 

 

«По сравнению с июнем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты в резюме соискателей во всех регионах СЗФО выросли, за исключение Новгородской области и НАО.  Там мы видим, наоборот, небольшое уменьшение зарплатных ожиданий на 269 и 3432 рубля соответственно.

Рост предлагаемых зарплат в вакансиях продемонстрировали почти все регионы за исключением Мурманской и Псковской области – здесь медианная предлагаемая зарплата в вакансиях за июнь 2021 года по сравнению с июнем 2019 немного уменьшилась на 1996 и 538 рублей соответственно. Самое существенное увеличение зарплатах было в Республике Коми – рост с 2019 года более 5600 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

 

*- медианная зарплата - медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический работник.

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