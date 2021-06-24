Зарплатные ожидания и предложения в СЗФО. Где больше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала 87 тысяч вакансий и 267 тысяч резюме, открытые в регионах СЗФО с начала июня 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

Самые высокие медианные* предлагаемые зарплаты в июне 2021 года наблюдались в Ненецком автономном округе – чуть более 57 тысяч рублей, на втором месте – Петербург (почти 56 тысяч рублей). Самые низкие в СЗФО зарплаты в июне предлагались в Псковской, Новгородской и Калининградской областей – чуть более 40500 рублей.

Регион Медианная предлагаемая зарплата в июне, руб 2021 год 2020 год 2019 год Санкт-Петербург 55727 54381 52508 Ленинградская область 43905 41754 43653 Архангельская область 48754 45230 45680 Мурманская область 46355 48168 48351 Калининградская область 40530 39931 39161 Псковская область 40624 40742 41162 Новгородская область 40556 40776 40304 Республика Карелия 41392 40028 39015 Республика Коми 49344 46378 43672 Ненецкий АО 57272 61562 57904 Вся Россия 48390 49973 47151

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого автономного округа – в среднем они рассчитывали на 60 тысяч0 рублей, на втором месте по ожиданиям в зарплате петербуржцы – 53 тысячи рублей, а вот самые скромные запросы зарплаты у жителей Карелии (чуть более 36 тысяч рублей), а также соискателей Псковской (около 34 тысяч) и Новгородской областей – почти 36 тысяч.

Регион Медианная ожидаемая зарплата в июне, руб 2021 год 2020 год 2019 год Санкт-Петербург 53265 51293 51825 Ленинградская область 44355 43055 43288 Архангельская область 41042 40006 40111 Мурманская область 49800 47809 45972 Калининградская область 39695 37748 38884 Псковская область 34218 33072 33000 Новгородская область 35910 35715 36179 Республика Карелия 36239 34659 33582 Республика Коми 44318 41293 42158 Ненецкий АО 60277 54243 63709 Вся Россия 49943 46905 47705

«По сравнению с июнем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты в резюме соискателей во всех регионах СЗФО выросли, за исключение Новгородской области и НАО. Там мы видим, наоборот, небольшое уменьшение зарплатных ожиданий на 269 и 3432 рубля соответственно.

Рост предлагаемых зарплат в вакансиях продемонстрировали почти все регионы за исключением Мурманской и Псковской области – здесь медианная предлагаемая зарплата в вакансиях за июнь 2021 года по сравнению с июнем 2019 немного уменьшилась на 1996 и 538 рублей соответственно. Самое существенное увеличение зарплатах было в Республике Коми – рост с 2019 года более 5600 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

*- медианная зарплата - медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический работник.