Зарплатные ожидания и предложения в СЗФО. Где больше?
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала 87 тысяч вакансий и 267 тысяч резюме, открытые в регионах СЗФО с начала июня 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.
Самые высокие медианные* предлагаемые зарплаты в июне 2021 года наблюдались в Ненецком автономном округе – чуть более 57 тысяч рублей, на втором месте – Петербург (почти 56 тысяч рублей). Самые низкие в СЗФО зарплаты в июне предлагались в Псковской, Новгородской и Калининградской областей – чуть более 40500 рублей.
|
Регион
|
Медианная предлагаемая зарплата в июне, руб
|
2021 год
|
2020 год
|
2019 год
|
Санкт-Петербург
|
55727
|
54381
|
52508
|
Ленинградская область
|
43905
|
41754
|
43653
|
Архангельская область
|
48754
|
45230
|
45680
|
Мурманская область
|
46355
|
48168
|
48351
|
Калининградская область
|
40530
|
39931
|
39161
|
Псковская область
|
40624
|
40742
|
41162
|
Новгородская область
|
40556
|
40776
|
40304
|
Республика Карелия
|
41392
|
40028
|
39015
|
Республика Коми
|
49344
|
46378
|
43672
|
Ненецкий АО
|
57272
|
61562
|
57904
|
Вся Россия
|
48390
|
49973
|
47151
Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого автономного округа – в среднем они рассчитывали на 60 тысяч0 рублей, на втором месте по ожиданиям в зарплате петербуржцы – 53 тысячи рублей, а вот самые скромные запросы зарплаты у жителей Карелии (чуть более 36 тысяч рублей), а также соискателей Псковской (около 34 тысяч) и Новгородской областей – почти 36 тысяч.
|
Регион
|
Медианная ожидаемая зарплата в июне, руб
|
2021 год
|
2020 год
|
2019 год
|
|
Санкт-Петербург
|
53265
|
51293
|
51825
|
|
Ленинградская область
|
44355
|
43055
|
43288
|
|
Архангельская область
|
41042
|
40006
|
40111
|
|
Мурманская область
|
49800
|
47809
|
45972
|
|
Калининградская область
|
39695
|
37748
|
38884
|
|
Псковская область
|
34218
|
33072
|
33000
|
|
Новгородская область
|
35910
|
35715
|
36179
|
|
Республика Карелия
|
36239
|
34659
|
33582
|
|
Республика Коми
|
44318
|
41293
|
42158
|
|
Ненецкий АО
|
60277
|
54243
|
63709
|
|
Вся Россия
|
49943
|
46905
|
47705
|
«По сравнению с июнем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты в резюме соискателей во всех регионах СЗФО выросли, за исключение Новгородской области и НАО. Там мы видим, наоборот, небольшое уменьшение зарплатных ожиданий на 269 и 3432 рубля соответственно.
Рост предлагаемых зарплат в вакансиях продемонстрировали почти все регионы за исключением Мурманской и Псковской области – здесь медианная предлагаемая зарплата в вакансиях за июнь 2021 года по сравнению с июнем 2019 немного уменьшилась на 1996 и 538 рублей соответственно. Самое существенное увеличение зарплатах было в Республике Коми – рост с 2019 года более 5600 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
*- медианная зарплата - медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический работник.