Зарплатные ожидания и предложения в СЗФО: где больше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме и вакансий, открытые в регионах Северо-Западного федерального округа в октябре 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

За последние 2 года сильнее всего зарплата в вакансиях по СЗФО выросла в октябре 2021 года у работодателей из Ненецкого АО – в среднем 60 000 рублей (+4987 рублей), в Петербурге (+4279 рублей), Мурманской области (+660 рублей), а также в Ленобласти (+2013 рублей). При этом в остальных регионах СЗФО медианная предлагаемая зарплата на данный момент даже ниже, чем годом ранее. Сильнее всего разница замета в Новгородской и Калининградской области. При этом самые низкие в СЗФО зарплаты в октябре предлагались в Псковской области – чуть более 40 000 рублей.

Регион Средняя предлагаемая зарплата в октябре, руб. 2021 год 2020 год 2019 год Ненецкий АО 60000 61319 55013 Санкт-Петербург 57600 54709 53321 Мурманская область 48700 46953 48040 Ленинградская область 48500 48811 46487 Республика Коми 48600 50555 50026 Архангельская область 44900 46448 46686 Республика Карелия 43000 42877 45049 Калининградская область 43000 41517 43384 Новгородская область 41800 44719 46619 Псковская область 40580 43252 46146 СЗФО 52270 50884 49807

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого АО – 70 000 рублей. По сравнению с октябрем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты во всех регионах СЗФО выросли. Причем наибольший рост уровня ожидаемой зарплаты был в Ненецком АО: потребности соискателей увеличились больше чем на 13 000 рублей, в Петербурге на 4 761 рубль в среднем и в Мурманской области – почти на 6 000 рублей. Меньше всего запросы повысили за последние годы соискатели из тех же регионов, где наиболее низкие предлагаемые зарплаты в вакансиях: Псковской, Новгородской и Калининградской областях.