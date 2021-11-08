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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 12:00

Зарплатные ожидания и предложения в СЗФО: где больше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме и вакансий, открытые в регионах Северо-Западного федерального округа в октябре 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

За последние 2 года сильнее всего зарплата в вакансиях по СЗФО выросла в октябре 2021 года у работодателей из Ненецкого АО – в среднем 60 000 рублей (+4987 рублей), в Петербурге (+4279 рублей), Мурманской области (+660 рублей), а также в Ленобласти (+2013 рублей). При этом в остальных регионах СЗФО медианная предлагаемая зарплата на данный момент даже ниже, чем годом ранее. Сильнее всего разница замета в Новгородской и Калининградской области. При этом самые низкие в СЗФО зарплаты в октябре предлагались в Псковской области – чуть более 40 000 рублей.

Регион

Средняя предлагаемая зарплата в октябре, руб.

2021 год

2020 год

2019 год

Ненецкий АО

60000

61319

55013

Санкт-Петербург

57600

54709

53321

Мурманская область

48700

46953

48040

Ленинградская область

48500

48811

46487

Республика Коми

48600

50555

50026

Архангельская область

44900

46448

46686

Республика Карелия

43000

42877

45049

Калининградская область

43000

41517

43384

Новгородская область

41800

44719

46619

Псковская область

40580

43252

46146

СЗФО

52270

50884

49807

 

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Ненецкого АО – 70 000 рублей. По сравнению с октябрем «доковидного» 2019 года ожидаемые зарплаты во всех регионах СЗФО выросли. Причем наибольший рост уровня ожидаемой зарплаты был в Ненецком АО: потребности соискателей увеличились больше чем на 13 000 рублей, в Петербурге на 4 761 рубль в среднем и в Мурманской области – почти на 6 000 рублей. Меньше всего запросы повысили за последние годы соискатели из тех же регионов, где наиболее низкие предлагаемые зарплаты в вакансиях: Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

Регион

Средняя ожидаемая зарплата в октябре, руб.

 

2021 год

2020 год

2019 год

Прирост за 2 года, руб.

Ненецкий АО

70000

61674

56897

13103

Санкт-Петербург

55000

50642

50239

4761

Мурманская область

50000

45658

44283

5717

Ленинградская область

45000

42483

41844

3156

Республика Коми

44430

42207

40553

3877

Архангельская область

41044

38540

38306

2738

Республика Карелия

36000

34080

32852

3148

Калининградская область

40900

37672

36866

4034

Новгородская область

36250

34254

33401

2849

Псковская область

34280

32195

31301

2979

СЗФО

50987

47814

47355

3632

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