Зарплатные ожидания россиян превышают размер средних зарплат

Зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ на основе опросов граждан, которые ищут работу.

Журналисты издания «Ведомости» ознакомились с исследованием. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146000 рублей, следует из опроса. Медианное значение (означает, что одна половина опрошенных рассчитывает получать больше этой суммы, а другая – меньше) – 110000 рублей в месяц. Показатель вырос на 16% к уровню прошлого года, говорится в исследовании.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата россиян в апреле 2025 года (последние доступные данные) составила 97375 рублей и увеличилась на 15,3% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. В I квартале показатель был равен 92305 рублей. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении - до 87952 рублей. По данным сервиса подбора персонала hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне этого года в России составила 75500 рублей, что на 9000 рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. Соискатели, по сведениям портала, ожидают получить в среднем 75800 рублей.

Размер желаемой зарплаты среди сотрудников без опыта работы меньше и составляет 92000 рублей, медианное значение – 73000 рублей, говорится в исследовании. Ожидания выросли на 7 и 8% соответственно ко второму кварталу 2024 году, сообщают в Финансовом университете.

Минэкономразвития ожидает, что среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) могут вырасти на 51,15% за пять лет. Базовый сценарий прогноза министерства предполагает, что в 2025 году зарплаты приблизятся к 102728 рублям (+16,8% год к году), в 2026 году показатель вырастет на 11,4% - до 114420 рублей, в 2027 году – на 8,3% - до 123880 рублей.

Рост ожиданий относительно заработной платы может объясняться несколькими причинами, считает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По её словам, влияние оказывает инфляция и повышение цен. Также недовольство среди специалистов может вызывать несоответствие дохода уровню нагрузки. Из-за нехватки квалифицированного персонала сотрудникам часто приходится перерабатывать.