Зарплатные ожидания женщин-архитекторов, маркетологов и эйчаров в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем у мужчин

Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве за год увеличился с 5 до 7%. В Санкт-Петербурге разница, как и год назад, составляет 8%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в октябре 2024 года изучил зарплатные ожидания женщин и мужчин и предложения вакансий по 30 популярным позициям рынка труда Москвы и Санкт-Петербурга.

Предложениям вакансий в Москве и Санкт-Петербурге чаще соответствуют запросы мужчин. Средние рыночные зарплатные ожидания женщин в двух столицах превышают запросы мужчин на позициях архитектора, маркетолога, персонального помощника, HR-менеджера. В Москве больше мужчин хотят зарабатывать женщины-снабженцы, в Санкт-Петербурге — женщины-юристы и экономисты.

Зарплатные ожидания москвичек на 15 тысяч рублей выше, чем у соискателей-мужчин, претендующих на позицию персонального ассистента: женщины хотят зарабатывать в среднем 140 тысяч рублей в месяц. На 10 тысяч больше запросы женщин-снабженцев и HR-менеджеров (130 и 120 тысяч рублей соответственно), на 5 тысяч — женщин-архитекторов и маркетологов (по 145 тысяч рублей).

Совпадают зарплатные ожидания мужчин и женщин в Москве на позициях финансового аналитика и PR-менеджера (160 и 120 тысяч рублей соответственно), причём запросы соответствуют и средним предложениям вакансий. Равны ожидания женщин и мужчин, специализирующихся на сметном деле, однако они оказались чуть ниже рынка: среднее предложение работодателей составляет 145 тысяч рублей в месяц. Экономисты, как мужчины, так и женщины, рассчитывают на зарплату в 130 тысяч рублей в месяц, но рынок труда предлагает чуть меньшую сумму — 120 тысяч рублей.

Самый большой разрыв в ожиданиях мужчин и женщин в Москве SuperJob фиксирует у позиций бизнес-аналитика (мужчины хотят зарабатывать 220 тысяч рублей, женщины — 180 тысяч) и программиста «1С» (220 и 190 тысяч рублей соответственно), и к рыночным зарплатным предложениям ближе запросы мужчин.

Зарплатные ожидания мужчин соответствуют рынку на позициях финансового аналитика (160 тысяч рублей); project-менеджера и проектировщика (по 150 тысяч рублей); пиарщика, снабженца и рекламщика (по 120 тысяч рублей); эйчара и маляра (по 110 тысяч рублей); а также диспетчера (80 тысяч рублей).

Запросы женщин совпадают с предложениями вакансий не только на позициях финансового аналитика и PR-менеджера, которые уже упоминались, но и специалиста по развитию (160 тысяч рублей), клиентского менеджера (120 тысяч рублей) и повара (100 тысяч рублей).

Практически по каждой второй позиции запросы мужчин в Москве выше рынка. Запросы женщин по большинству рассмотренных профессий — ниже средних предложений вакансий.

В Санкт-Петербурге зарплатные ожидания женщин на 10 тысяч рублей выше, чем у мужчин, на позициях экономиста и юриста: женщины хотят зарабатывать по 110 тысяч рублей соответственно. Средние рыночные предложения вакансий экономистов — 100 тысяч рублей, юристов — 105 тысяч рублей, таким образом, запросы женщин чуть выше рынка. На 5 тысяч рублей ожидания соискательниц превышают ожидания мужчин на позициях архитектора и персонального ассистента (125 и 105 тысяч рублей соответственно), но «в рынке» на этих должностях запросы мужчин. Также на 5 тысяч выше мужских запросы женщин-маркетологов и эйчаров (115 и 100 тысяч рублей), но если в маркетинговой сфере ближе к рынку ожидания женщин (средние предложения вакансий составляют 120 тысяч рублей), то в HR-отрасли — мужчин (среднее предложение — 90 тысяч рублей).

В Санкт-Петербурге совпадают зарплатные ожидания женщин и мужчин, претендующих на позиции бизнес-аналитика (по 180 тысяч рублей) и финансового аналитика (по 140 тысяч рублей). Средние предложения компаний в сфере бизнес-аналитики соответствуют запрашиваемым суммам (180 тысяч рублей), в сфере финансовой аналитики — чуть ниже (135 тысяч рублей).

«В рынке» запросы у женщин-проектировщиц (120 тысяч рублей), клиентских менеджеров (100 тысяч рублей), инженеров по охране труда и пиарщиц (по 95 тысяч рублей), поваров (80 тысяч рублей), диспетчеров (70 тысяч рублей). Зарплатные ожидания мужчин в этих отраслях выше, чем у женщин, а значит, и выше рынка.

Соответствуют рынку ожидания мужчин на позициях программиста «1С» (200 тысяч рублей); бренд-менеджера (150 тысяч рублей); андеррайтера и project-менеджера (по 130 тысяч рублей); архитектора (120 тысяч рублей); рекламщика, логиста и экономиста (по 100 тысяч рублей); а также маляра-отделочника (95 тысяч рублей).

В 14 из рассмотренных 30 профессий запросы мужчин превышают предложения работодателей. По каждой второй позиции ожидания петербурженок ниже рынка.

Время проведения исследования: октябрь 2024 года.