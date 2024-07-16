Зарплатные запросы жителей Мурманской области растут: люди всё меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства
Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что жители северного региона хотят зарабатывать больше, чем ещё год назад.
По итогам за последние 30 дней соискатели в регионах СЗФО нарастили «зарплатные аппетиты» на 10 тысяч - до 70 тысяч рублей. Подобный тренд роста запросов прослеживается и в целом по стране: +7 тысяч к ожидаемой зарплате, что увеличило запросы россиян до 62 тысяч рублей. Соискатели в Мурманской области тоже изменили картину рынка труда. Так, кандидаты стали запрашивать доход на 5 тысяч больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, не ниже 65 тысяч рублей.
«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Так, наиболее требовательными оказались соискатели из сферы стратегии и консалтинга – кандидаты в этой сфере нарастили запросы более чем на 35 тысяч - до 135 тысяч рублей. Вторые по уровню «аппетитов» – топ-менеджеры, их средняя ожидаемая зарплата начинается в Мурманской области от 130 тысяч. За год эти специалисты нарастили запросы на 25 тысяч рублей. Ещё на 20 тысяч рублей больше, чем в прошлом году (не менее 90 тысяч), хотят в регионе получать юристы. На 19 тысяч больше также хотят зарабатывать кадры в науке и образовании (не менее 70 тысяч). На 18 тысяч увеличили свои запросы маркетологи (до 68 тысяч) и специалисты по управлению персоналом (до 80 тысяч). Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
Самыми скромными оказались работники автобизнеса – их запросы с прошлого года выросли лишь на 106 рублей. При этом зафиксировано 2 сферы, где соискатели не изменили свои зарплатные запросы. Это относится к области безопасности и транспортному сектору.
Кроме того, что соискатели стали запрашивать доход в разы выше, чем в прошлом году, люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Так, опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 40% опрошенных жителей Мурманской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причём по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 7%.
|
Профсфера
|
июн.24
|
июн.23
|
Динамика
за год, руб.
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
135 335 ₽
|
100 000 ₽
|
35 335 ₽
|
Высший и средний менеджмент
|
131 474 ₽
|
106 032 ₽
|
25 442 ₽
|
Юристы
|
90 000 ₽
|
70 000 ₽
|
20 000 ₽
|
Наука, образование
|
70 000 ₽
|
50 682 ₽
|
19 318 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
68 801 ₽
|
50 000 ₽
|
18 801 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
80 000 ₽
|
61 303 ₽
|
18 697 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
75 000 ₽
|
60 000 ₽
|
15 000 ₽
|
Информационные технологии
|
90 000 ₽
|
75 910 ₽
|
14 090 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
100 000 ₽
|
87 999 ₽
|
12 001 ₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
59 650 ₽
|
48 427 ₽
|
11 222 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
100 000 ₽
|
89 327 ₽
|
10 673 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
70 000 ₽
|
60 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Рабочий персонал
|
80 000 ₽
|
70 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Розничная торговля
|
50 000 ₽
|
40 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Закупки
|
80 000 ₽
|
71 709 ₽
|
8 291 ₽
|
Административный персонал
|
51 135 ₽
|
45 796 ₽
|
5 339 ₽
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
52 324 ₽
|
50 000 ₽
|
2 324 ₽
|
Добыча сырья
|
100 000 ₽
|
98 208 ₽
|
1 792 ₽
|
Сельское хозяйство
|
100 000 ₽
|
98 525 ₽
|
1 475 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
49 933 ₽
|
49 312 ₽
|
622 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
50 000 ₽
|
49 493 ₽
|
507 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
71 422 ₽
|
71 316 ₽
|
106 ₽
|
Безопасность
|
60 000 ₽
|
60 000 ₽
|
0 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
70 000 ₽
|
70 000 ₽
|
0 ₽
Насколько выросли зарплатные запросы трудящихся в регионах СЗФО за год?
|
Регион
|
июн.24
|
июн.23
|
Динамика за год
|
Мурманская область
|
65 167 ₽
|
60 000 ₽
|
5 167 ₽
|
Санкт-Петербург
|
75 005 ₽
|
60 000 ₽
|
15 005 ₽
|
Архангельская область
|
50 000 ₽
|
45 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Псковская область
|
45 000 ₽
|
40 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Вологодская область
|
50 000 ₽
|
40 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Калининградская область
|
56 000 ₽
|
50 000 ₽
|
6 000 ₽
|
Ленинградская область
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Новгородская область
|
50 000 ₽
|
40 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Республика Коми
|
55 000 ₽
|
50 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Республика Карелия
|
50 000 ₽
|
45 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Россия
|
62 057 ₽
|
55 000 ₽
|
7 057 ₽
|
СЗФО в целом
|
70 000 ₽
|
60 000 ₽
|
10 000 ₽