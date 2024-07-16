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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.24 12:00

Зарплатные запросы жителей Мурманской области растут: люди всё меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что жители северного региона хотят зарабатывать больше, чем ещё год назад.

По итогам за последние 30 дней соискатели в регионах СЗФО нарастили «зарплатные аппетиты» на 10 тысяч - до 70 тысяч рублей. Подобный тренд роста запросов прослеживается и в целом по стране: +7 тысяч к ожидаемой зарплате, что увеличило запросы россиян до 62 тысяч рублей. Соискатели в Мурманской области тоже изменили картину рынка труда. Так, кандидаты стали запрашивать доход на 5 тысяч больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, не ниже 65 тысяч рублей.

«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Так, наиболее требовательными оказались соискатели из сферы стратегии и консалтинга – кандидаты в этой сфере нарастили запросы более чем на 35 тысяч - до 135 тысяч рублей. Вторые по уровню «аппетитов» – топ-менеджеры, их средняя ожидаемая зарплата начинается в Мурманской области от 130 тысяч. За год эти специалисты нарастили запросы на 25 тысяч рублей. Ещё на 20 тысяч рублей больше, чем в прошлом году (не менее 90 тысяч), хотят в регионе получать юристы. На 19 тысяч больше также хотят зарабатывать кадры в науке и образовании (не менее 70 тысяч). На 18 тысяч увеличили свои запросы маркетологи (до 68 тысяч) и специалисты по управлению персоналом (до 80 тысяч). Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. 

Самыми скромными оказались работники автобизнеса – их запросы с прошлого года выросли лишь на 106 рублей. При этом зафиксировано 2 сферы, где соискатели не изменили свои зарплатные запросы. Это относится к области безопасности и транспортному сектору.

Кроме того, что соискатели стали запрашивать доход в разы выше, чем в прошлом году, люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Так, опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 40% опрошенных жителей Мурманской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причём по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 7%.

Профсфера

июн.24

июн.23

Динамика

 за год, руб.

Стратегия, инвестиции, консалтинг

135 335 ₽

100 000 ₽

35 335 ₽

Высший и средний менеджмент

131 474 ₽

106 032 ₽

25 442 ₽

Юристы

90 000 ₽

70 000 ₽

20 000 ₽

Наука, образование

70 000 ₽

50 682 ₽

19 318 ₽

Маркетинг, реклама, PR

68 801 ₽

50 000 ₽

18 801 ₽

Управление персоналом, тренинги

80 000 ₽

61 303 ₽

18 697 ₽

Финансы, бухгалтерия

75 000 ₽

60 000 ₽

15 000 ₽

Информационные технологии

90 000 ₽

75 910 ₽

14 090 ₽

Строительство, недвижимость

100 000 ₽

87 999 ₽

12 001 ₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

59 650 ₽

48 427 ₽

11 222 ₽

Производство, сервисное обслуживание

100 000 ₽

89 327 ₽

10 673 ₽

Медицина, фармацевтика

70 000 ₽

60 000 ₽

10 000 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Рабочий персонал

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

Розничная торговля

50 000 ₽

40 000 ₽

10 000 ₽

Закупки

80 000 ₽

71 709 ₽

8 291 ₽

Административный персонал

51 135 ₽

45 796 ₽

5 339 ₽

Искусство, развлечения, массмедиа

52 324 ₽

50 000 ₽

2 324 ₽

Добыча сырья

100 000 ₽

98 208 ₽

1 792 ₽

Сельское хозяйство

100 000 ₽

98 525 ₽

1 475 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

49 933 ₽

49 312 ₽

622 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

50 000 ₽

49 493 ₽

507 ₽

Автомобильный бизнес

71 422 ₽

71 316 ₽

106 ₽

Безопасность

60 000 ₽

60 000 ₽

0 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

70 000 ₽

70 000 ₽

0 ₽

 

Насколько выросли зарплатные запросы трудящихся в регионах СЗФО за год?

Регион

июн.24

июн.23

Динамика за год

Мурманская область

65 167 ₽

60 000 ₽

5 167 ₽

Санкт-Петербург

75 005 ₽

60 000 ₽

15 005 ₽

Архангельская область

50 000 ₽

45 000 ₽

5 000 ₽

Псковская область

45 000 ₽

40 000 ₽

5 000 ₽

Вологодская область

50 000 ₽

40 000 ₽

10 000 ₽

Калининградская область

56 000 ₽

50 000 ₽

6 000 ₽

Ленинградская область

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Новгородская область

50 000 ₽

40 000 ₽

10 000 ₽

Республика Коми

55 000 ₽

50 000 ₽

5 000 ₽

Республика Карелия

50 000 ₽

45 000 ₽

5 000 ₽

Россия

62 057 ₽

55 000 ₽

7 057 ₽

СЗФО в целом

70 000 ₽

60 000 ₽

10 000 ₽

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