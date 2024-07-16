Зарплатные запросы жителей Мурманской области растут: люди всё меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что жители северного региона хотят зарабатывать больше, чем ещё год назад.

По итогам за последние 30 дней соискатели в регионах СЗФО нарастили «зарплатные аппетиты» на 10 тысяч - до 70 тысяч рублей. Подобный тренд роста запросов прослеживается и в целом по стране: +7 тысяч к ожидаемой зарплате, что увеличило запросы россиян до 62 тысяч рублей. Соискатели в Мурманской области тоже изменили картину рынка труда. Так, кандидаты стали запрашивать доход на 5 тысяч больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, не ниже 65 тысяч рублей.

«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Так, наиболее требовательными оказались соискатели из сферы стратегии и консалтинга – кандидаты в этой сфере нарастили запросы более чем на 35 тысяч - до 135 тысяч рублей. Вторые по уровню «аппетитов» – топ-менеджеры, их средняя ожидаемая зарплата начинается в Мурманской области от 130 тысяч. За год эти специалисты нарастили запросы на 25 тысяч рублей. Ещё на 20 тысяч рублей больше, чем в прошлом году (не менее 90 тысяч), хотят в регионе получать юристы. На 19 тысяч больше также хотят зарабатывать кадры в науке и образовании (не менее 70 тысяч). На 18 тысяч увеличили свои запросы маркетологи (до 68 тысяч) и специалисты по управлению персоналом (до 80 тысяч). Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Самыми скромными оказались работники автобизнеса – их запросы с прошлого года выросли лишь на 106 рублей. При этом зафиксировано 2 сферы, где соискатели не изменили свои зарплатные запросы. Это относится к области безопасности и транспортному сектору.

Кроме того, что соискатели стали запрашивать доход в разы выше, чем в прошлом году, люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Так, опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 40% опрошенных жителей Мурманской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причём по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 7%.

Профсфера июн.24 июн.23 Динамика за год, руб. Стратегия, инвестиции, консалтинг 135 335 ₽ 100 000 ₽ 35 335 ₽ Высший и средний менеджмент 131 474 ₽ 106 032 ₽ 25 442 ₽ Юристы 90 000 ₽ 70 000 ₽ 20 000 ₽ Наука, образование 70 000 ₽ 50 682 ₽ 19 318 ₽ Маркетинг, реклама, PR 68 801 ₽ 50 000 ₽ 18 801 ₽ Управление персоналом, тренинги 80 000 ₽ 61 303 ₽ 18 697 ₽ Финансы, бухгалтерия 75 000 ₽ 60 000 ₽ 15 000 ₽ Информационные технологии 90 000 ₽ 75 910 ₽ 14 090 ₽ Строительство, недвижимость 100 000 ₽ 87 999 ₽ 12 001 ₽ Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 59 650 ₽ 48 427 ₽ 11 222 ₽ Производство, сервисное обслуживание 100 000 ₽ 89 327 ₽ 10 673 ₽ Медицина, фармацевтика 70 000 ₽ 60 000 ₽ 10 000 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Рабочий персонал 80 000 ₽ 70 000 ₽ 10 000 ₽ Розничная торговля 50 000 ₽ 40 000 ₽ 10 000 ₽ Закупки 80 000 ₽ 71 709 ₽ 8 291 ₽ Административный персонал 51 135 ₽ 45 796 ₽ 5 339 ₽ Искусство, развлечения, массмедиа 52 324 ₽ 50 000 ₽ 2 324 ₽ Добыча сырья 100 000 ₽ 98 208 ₽ 1 792 ₽ Сельское хозяйство 100 000 ₽ 98 525 ₽ 1 475 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 49 933 ₽ 49 312 ₽ 622 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 50 000 ₽ 49 493 ₽ 507 ₽ Автомобильный бизнес 71 422 ₽ 71 316 ₽ 106 ₽ Безопасность 60 000 ₽ 60 000 ₽ 0 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 70 000 ₽ 70 000 ₽ 0 ₽

Насколько выросли зарплатные запросы трудящихся в регионах СЗФО за год?