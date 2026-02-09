Зарплату в конвертах получают около 8 млн россиян

В России, согласно оценке опрошенных «Известиями» аналитиков, около 8 млн человек работают неофициально.

В 2025 году власти вывели из теневой занятости 976 тысяч человек, рассказали газете в Роструде. Это на 20% больше, чем в предыдущем году, - тогда удалось легализовать 810 тысяч человек.

Однако количество россиян, которые получают зарплату в конвертах, всё ещё огромное. В прошлом году глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что потенциальная численность граждан, занятых в теневом секторе экономики, составляет примерно 5 млн человек.

По данным Росстата, в 2024 году в нелегальном секторе трудилось около 15 млн. Однако реальные цифры занятых в сером секторе могут быть выше официальных, так как оценки сильно разнятся в зависимости от выборки и методологии подсчёта, подчеркнул финансовый советник и основатель «Rodin.Capital» Алексей Родин.

В негативном сценарии число нелегальных сотрудников достигает 8-9 млн граждан, оценил он. Схожие цифры - 8-10 млн человек - привёл управляющий партнёр HR агентства «А2» Алексей Чихачев.

Власти сейчас активно борются с теневой занятостью и ужесточают контроль. Во всех регионах созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальному сектору. В их состав входят представители разных муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе Роструда, ФНС, СФР и других.

Основные задачи комиссий - выявлять случаи неофициального трудоустройства и принимать меры для легализации работников через оформление трудовых договоров. Это даёт сотруднику больше социальных и трудовых гарантий, например право на оплачиваемый отпуск, пояснили в Роструде. Также проводятся консультации с компаниями и гражданами, добавили там.

Часть россиян соглашается на зарплату в конверте из-за краткосрочной выгоды (больше денег на руки), недоверия к институтам, долговых обязательств и банальной нехватки альтернатив на локальном рынке труда, пояснил Алексей Чихачев.

Более того, в условиях дефицита кадров одним из основных трендов рынка труда прошлого и начала этого годов стал рост интереса россиян к подработке, писали ранее «Известия». Соискатели частичной занятости тоже иногда соглашаются на зарплату в конвертах, особенно если устраиваются без ведома основного работодателя.

Однако из-за нелегальной работы люди становятся юридически уязвимыми: практически невозможно защитить свои права в случае незаконного увольнения, невыплаты или задержки зарплаты, произвола работодателя, отметила основатель «СФЕ&Маркетинг Экселленс Академия» Наталия Каширина.

Теневой сектор ведёт к прямым потерям бюджета, он стоит до 10% ВВП ежегодно, уточнила Анастасия Горелкина. Также, по её словам, государство не может нормально планировать социальные программы, когда миллионы граждан выпадают из системы налогообложения.

Изменение фискальной нагрузки, заметное увеличение МРОТ и отмена льготных страховых взносов для МСП будут осложнять дальнейшее обеление экономики, полагает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Как отметил Алексей Родин, предпосылок для резкого роста нелегальной занятости нет, однако небольшой бизнес во избежание лишней нагрузки, в том числе документальной, будет удерживать этот показатель.