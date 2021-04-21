В Мурманской области 22 апреля с 0.00 часов могут приостановить движение на отдельных участках дороги Р-21 «Кола»На Севере жить тяжелее, чем на Юге, и для нас это дополнительный вызов - Андрей Чибис
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 13:00

Зарплаты бухгалтеров в регионах СЗФО повысились

В России 21 апреля неофициально признан профессиональным праздником главных бухгалтеров. Накануне специалисты hh.ru собрали интересные факты о представителях бухгалтерской профессии в регионах СЗФО.

Факт 1. Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях, размещенных в этом году для бухгалтеров в регионах Северо-Запада России, составляет 45 тысяч рублей, что соответствует ожиданиям соискателей. При этом в прошлом году средняя предлагаемая заработная плата бухгалтера составляла 42500 рублей.

Факт 2. Востребованность профессии подтверждается динамикой размещения вакансий. В этом году работодателями СЗФО было открыто более 6600 вакансий для бухгалтеров, что на 60% превышает количество размещенных вакансий за тот же период в 2020 году.

Факт 3. На одну вакансию профессиональной сферы «Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия» в регионе приходится до 6 резюме, что является комфортным показателем как для работодателей, так и для соискателей с точки зрения конкуренции за рабочие места. 

Факт 4. Профессиональная сфера «Бухгалтерия» - одна из сфер, где в описании вакансий реже всего встречается запрос на чувство юмора.

Факт 5. Бухгалтерия входит в десятку наиболее востребованных профессиональных сфер среди работодателей СЗФО – на неё приходится около 6% вакансий от общего числа предложений с начала года.

Факт 6. Самая «дорогая» вакансия для данных специалистов в регионах СЗФО на данный момент размещена крупным инвестиционно-строительным холдингом: компания ищет главного бухгалтера для работы в Санкт-Петербурге и предлагает зарплату 250тысяч рублей в месяц. Ещё одна высокооплачиваемая вакансия размещена Калининградской компанией, которая ищет главного бухгалтера и предлагает зарплату до 150 тысяч рублей.

Факт 7. Среди соискателей, которые размещают резюме на позицию главного бухгалтера, преобладают люди 40–50 лет (на них приходится около 44% резюме).

Факт 8. 96% соискателей из регионов СЗФО на позицию главного бухгалтера имеют опыт работы более 6 лет.

Факт 9. Большая часть работодателей (96%) ведут поиск на позицию бухгалтера на полную занятость, ещё 4% предлагают соискателям частичную или проектную занятость.

Факт 10. Согласно результатам одного из опросов, проведенных hh.ru, 41% бухгалтеров считают, что им недостаточно положенных дней основного отпуска, при этом 7% обычно вообще не отдыхают от работы, а у 6% опрошенных в конце года больше половины дней отпуска остаются неиспользованными.

«Главный бухгалтер — это и финансист, и немного юрист, и программист, и делопроизводитель в одном лице. Новые законы и нормативные акты обновляются практически ежемесячно, поэтому приходится постоянно учиться и совершенствовать свои знания. Соискатели на эту должность должны быть готовы к ненормированному рабочему дню и большим объёмам информации, которую нужно будет обрабатывать ежедневно. Главным бухгалтером можно стать, имея опыт более 6 лет в профсфере. А перспектива развития в данной профессии - возможность стать финансовым директором или налоговым менеджером», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города "
15.04.21 15:33
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Я и мои коллеги посмотрели специальный репортаж. И я, заместитель директора по Воспитательной работе, большой специалист в области педагогики, официально
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Андрей
14.04.21 19:54
Я на этой базе работал сторожем. В помещении для сторожей были клопы, а по полу бегали мыши. А в помещении для отдыха водителей, в котором они обедали, по полу бегали здоровые крысы.
Комментарий к новости:Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Нельзя допустить, чтобы наши земляки платили комиссию при оплате взносов в Фонд капремонта – Сергей Дубовой-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 80 копеек, евро - на 54 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Скоро лето – готов график отключений по Мурманску-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика