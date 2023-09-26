Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%

С 1 октября текущего года в соответствии с постановлением правительства Мурманской области №690-ПП от 25.09.2023 будут увеличены размеры должностных окладов работников государственных областных учреждений на 5,5%.

Реализация данного постановления будет осуществлена за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели, а также за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности или от сокращения неэффективных расходов.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области рекомендуется принять аналогичные решения относительно работников муниципальных учреждений.

Необходимо отметить, что данное повышение заработной платы затронет более 27 тысяч работников бюджетной сферы, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.