Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%Диспетчерские службы Мурманской области переходят на круглосуточный режим работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 15:30

Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%

С 1 октября текущего года в соответствии с постановлением правительства Мурманской области №690-ПП от 25.09.2023 будут увеличены размеры должностных окладов работников государственных областных учреждений на 5,5%.

Реализация данного постановления будет осуществлена за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели, а также за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности или от сокращения неэффективных расходов.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области рекомендуется принять аналогичные решения относительно работников муниципальных учреждений.

Необходимо отметить, что данное повышение заработной платы затронет более 27 тысяч работников бюджетной сферы, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире22:00«Фронт». Художественный сериал, 4 серия (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В работе россиян вдохновляет достижение целей, трудовой процесс, возможность помогать людям, на первом месте — деньги-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 9 копеек, евро теряет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения модернизируют «Северную» котельную-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика