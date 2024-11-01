Зарплаты инженеров-механиков в Мурманской области за год выросли на 12 тысяч, у некоторых зарплаты доходят до полумиллиона рублей

В конце октября каждого года профессиональный праздник отмечают инженеры-механики. Специально к этой дате аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, в каких регионах страны сложилась наибольшая потребность в этих специалистах, и сколько они могут зарабатывать сейчас.

В III квартале 2024 года в российские работодатели открыли 30,9 тысячи вакансий для инженеров-механиков. Самая высокая потребность в этих специалистах сложилась в Москве (13% от всех подобных вакансий в РФ), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), а также в Свердловской и Новосибирской областях, Республике Татарстан и Ростовской области (по 3%).

В Мурманской области с начала года работодатели искали более 600 новых инженеров-механиков. Параллельно выраженному спросу поднялись и предлагаемые зарплаты. Так, в регионе средняя зарплата инженера-механика выросла на 12 тысяч рублей до 90 тысяч.

Медиана зарплатных предложений для сервисных инженеров и инженеров-механиков составила в России 85700 рублей, при этом в самых «дорогих» вакансиях уровень оплаты достигает до полумиллиона рублей (см. подборку ниже). На наиболее высокие заработные платы инженеры-механики сейчас могут рассчитывать в Забайкальском крае (122500 рублей в среднем), Ямало-Ненецком АО (120000), Амурской области (118300), Якутии (116600), Бурятии (115000), Москве (103800), Иркутской области (102600), Ханты-Мансийский АО и Хабаровском крае (по 100000), а также в Красноярском крае (97500 рублей.).

Уровень конкуренции за рабочие места среди инженеров-механиков на начало октября составил 4,9 резюме на вакансию, что говорит о достаточности этих специалистов на рынке труда (нормой считается диапазон 4–7,9 резюме на вакансию).

Добавим также, что проведенный в этом году опрос hh.ru показал, что профессия инженера-механика находится на первом месте среди наиболее престижных рабочих профессий, по мнению россиян.

Топ наиболее высокооплачиваемых предложений для инженеров-механиков и сервисных инженеров в России