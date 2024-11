Зарплаты IT-директоров за 5 лет выросли более чем в 2 раза, за год — на 18%

Средние рыночные зарплаты в IT растут быстрее инфляции. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в октябре 2024 года изучил динамику заработных плат в IT в Москве за последние 5 лет.

За 5 лет наибольшую динамику показали медианные зарплаты директоров по IT (+116,5%), программистов Python (+115,4%) и C++ (+100%).

В тройку самых востребованных языков программирования, судя по количеству уникальных вакансий, размещенных на основных рекрутинговых онлайн-сервисах, входят Java, PHP, C++. Разработка на С++, как уже писалось выше, бьёт рекорды по темпам прироста средних зарплат (они выросли в 2 раза), у Java этот показатель составил 88,2% за 5 лет, у PHP — 86,7%. Средний заработок системных архитекторов за 5 лет увеличился на 90%, руководителей отделов разработки ПО — на 68%.

В сфере мобильной разработки медианные зарплаты iOS-разработчиков за 5 лет выросли в 1,5 раза, Android-разработчиков — в 1,75 раза: до пандемии разработка под iOS оценивалась работодателями выше, чем под Android, — если в 2019 программисты iOS зарабатывали на четверть больше, чем программисты Android (в среднем 200 и 160 тысяч рублей соответственно), то сейчас разрыв сократился до 7% (300 и 280 тысяч рублей).

В сфере защиты информации медианные зарплаты за 5 лет выросли следующим образом: у директоров по информационной безопасности — на 95,7%, у специалистов — на 90,9%.

Прирост средних зарплат руководителей отделов тестирования ПО составил 55,6%, специалистов по тестированию — 70,7%.

Аналитики данных в среднем стали зарабатывать на 80% больше, бизнес-аналитики — на 63%.

Медианная зарплата — о каком стаже в IT идет речь: чаще всего столько зарабатывают IT-специалисты с опытом работы 2—3 года. Вакансий для джунов сейчас мало: всего 5% от общего числа IT-вакансий в Москве. Преимущество — у выпускников и студентов топовых вузов. Рынок труда пресытился выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы: последние 2 года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика.

В топ-5 профессий, показавших наиболее высокий темп прироста средних зарплат в IT за год, вошли CIO, директор по кибербезопасности, специалист по защите информации, программист C++ и тестировщик ПО. Темп прироста средней рыночной зарплаты у директоров по IT составил 18,2% за год. У специалистов по информационной безопасности медианные зарплаты сегодня на 16,7% выше, чем год назад, у директоров — на 12,5%. Средний заработок разработчиков на языке C++ вырос на 12%, у тестировщиков — на 9,7%.

Динамика зарплатных предложений работодателей в сегменте информационных технологий в Москве составила +11,7% за год и +116,9% за 5 лет. Уровень инфляции — 8,6% за год и 45,5% за 5 лет (на сентябрь 2024). «SuperJob» прогнозирует дальнейший рост зарплатных предложений в IT, однако темпы прироста в процентном соотношении будут снижаться из-за эффекта высокой базы: плюс от 9 до 10% к концу 2025 года.

Время проведения исследования: сентябрь-октябрь 2024 года.