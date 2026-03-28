У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт
28.03.26 18:00

Зарплаты курьеров превышают зарплаты работников с высшим и средним профессиональным образованием

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026 составило 10% (сказался ажиотаж, свойственный гендерным праздникам). К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Зарплаты курьеров превышают зарплаты работников с высшим и средним профессиональным образованием: труд доставщиков ценится выше труда тех, кто учился своей профессии 4 и более лет. «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Медианные зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 5% (+7000 рублей, март 2026 к марту 2025).

Статистика рынка труда: службы доставки — единственная сфера из топ-10 сфер с наибольшим числом вакансий, сумевшая нарастить спрос на персонал по сравнению с прошлым годом. Вакансий служб доставки стало больше на 2%, а число резюме выросло на четверть (+26%). В то время как по рынку труда в целом вакансий стало на 20% меньше, а количество резюме увеличилось на треть (+34%).

В I квартале 2026 индекс ВО (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием к медианной зарплате курьеров) колебался в границах 0,82—0,88, индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) — в границах 0,72—0,74.

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
