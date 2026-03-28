Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026 составило 10% (сказался ажиотаж, свойственный гендерным праздникам). К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Зарплаты курьеров превышают зарплаты работников с высшим и средним профессиональным образованием: труд доставщиков ценится выше труда тех, кто учился своей профессии 4 и более лет. «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Медианные зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 5% (+7000 рублей, март 2026 к марту 2025).

Статистика рынка труда: службы доставки — единственная сфера из топ-10 сфер с наибольшим числом вакансий, сумевшая нарастить спрос на персонал по сравнению с прошлым годом. Вакансий служб доставки стало больше на 2%, а число резюме выросло на четверть (+26%). В то время как по рынку труда в целом вакансий стало на 20% меньше, а количество резюме увеличилось на треть (+34%).

В I квартале 2026 индекс ВО (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием к медианной зарплате курьеров) колебался в границах 0,82—0,88, индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) — в границах 0,72—0,74.