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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 18:00

Зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов

Средняя зарплата пешего курьера в Москве за 4 года выросла на 100%, программиста — на 77%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала «SuperJob», проанализировав рынок труда в сфере курьерской доставки.

Вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. Количество резюме увеличилось на 7%.

За месяц число вакансий выросло на 10%, резюме стало на 6% больше — сезонный рост характерен для рынка, сервисы доставки готовятся к периоду новогодних закупок.

Средний рыночный заработок пеших курьеров за год возрос в мегаполисах на 12%, автокурьеров — на 15%. За 4 года средняя рыночная заработная плата пеших курьеров в городах-миллионниках выросла на 121%, водителей-курьеров — на 84%.

В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в 2 раза. Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%. Понятно, что у программистов динамика заработных плат замедляется из-за эффекта «высокой базы» (+10 тысяч рублей для разработчика за год это всего +2 или 3%, а для пешего курьера в столице +14%), однако сам по себе прирост зарплат курьеров впечатляет. Каким образом службам доставки это удалось? Дело не только в развитии e-commerce и взрывном росте популярности доставки, но в и распространении режима самозанятости, благодаря которому сервисы доставки экономят на налогах и имеют резервы для повышения ставок курьеров.

В Москве заработная плата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах за год выросла на 14% (с 70 до 80 тысяч рублей), автокурьеров — на 10% (со 100 до 110 тысяч рублей). Зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость при условии выполнения большого числа заказов сейчас может достигать 140 тысяч рублей в месяц, водителя-курьера — 220 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге пешие и передвигающиеся на СИМах курьеры в среднем зарабатывают 65 тысяч рублей (+14% за год), автокурьеры — 90 тысяч рублей в месяц (+13%). Зарплатные максимумы — 115 и 180 тысяч рублей соответственно.

Каким будет 2025 для сервисов доставки. В течение следующего года мы будем наблюдать стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10—15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы. Службы доставки в ситуации кадрового голода оказались раньше (вспомним нехватку курьеров в ковид) и адаптировались к ситуации быстрее, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме — берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся (от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров).

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