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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 15:00

Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru

Массовый персонал нанимают 57% российских компаний. 36% увеличили наём по сравнению с прошлыми годами, 28% планируют увеличить расходы на оплату труда. Большинство компаний практикуют внештатное оформление массового персонала, но примерно каждая десятая компания ищет способы никак не оформлять свои отношения с работниками.

К таким выводам пришли аналитики сервиса для работы с внештатным персоналом YouDo Бизнес и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, опросив представителей российских компаний об их планах работы с массовым персоналом в 2023 году.

Под массовым персоналом специалисты по HR понимают занимающих линейные должности работников, которых компания нанимает в большом количестве. 57% компаний России нанимают массовый персонал. Самые востребованные специальности массового персонала: продавцы (их нанимают 15% респондентов), строители (9%), ремонтники (7%), грузчики (6%), слесари (6%), курьеры (6%), водители (4%), кладовщики (4%), обслуживающий персонал индустрии HORECA — официанты, бармены и хостес (4%), операторы колл-центра (2%) и другие. В последнем квартале 2022 года на рынке труда вновь образовался дефицит массового персонала: число вакансий грузчиков, слесарей-ремонтников, уборщиков, кассиров, продавцов, кладовщиков и сборщиков превышало количество активных резюме этих специалистов.

В начале 2023 года 35% компаний снизили темпы найма массового персонала по сравнению с предыдущими годами, 29% сохранили их на уровне прошлых лет, а 36% нарастили массовый наём. При этом он остается одним из самых проблемных направлений рекрутмента: сложности с закрытием массовых вакансий испытывают 68,5% компаний. Это связано как с большими объёмам найма, так и с дефицитом так называемых «синих воротничков» — основной категории работников, привлекаемых на массовые вакансии.

Среди трудностей, сопровождающих массовый наём, специалисты отмечают высокую текучку кадров (с этим согласны 47% респондентов), трудоемкости процедур, требуемых с точки зрения соблюдения законодательства (19%), отсутствие в компании автоматизации массового подбора (17%), высокие налоги (17%), дефицит кадров нужной специальности (16%), бумажную волокиту (11%). 

Рассуждая о том, что поможет эффективнее нанимать массовый персонал, респонденты говорили о переезде ближе к метро, построении HR-бренда, повышение престижа рабочих профессий среди граждан РФ, смягчении миграционных требований, автоматизации процесса массового подбора, работа с вузами, смягчение законодательства и возможность больше платить.  28% компаний действительно планируют повышать зарплаты массовому персоналу в 2023 году. 70% пока не планируют ничего менять или еще не определились, и лишь 2% компаний собираются сокращать зарплаты работников.

При этом до сих пор каждая 10-я компания признается, что никак не оформляет массовый персонал. 33% компаний оформляет работников массовых специальностей в штат, 18% сотрудничает внештатно (по договору гражданско-правового характера как с самозанятыми или физлицами), 38% работает и по трудовому договору, и по ГПХ.

Основные выводы исследования:

  • 57% компаний привлекают массовый персонал;
  • 68,5% из них испытывают сложности с массовым наймом;
  • 36% компаний при этом увеличили массовый наем по сравнению с прошлым годом;
  • 28% планируют поднять зарплаты массовому персоналу;
  • 56% оформляют массовый персонал внештатно или совмещая ТК и ГПХ;
  • 11% никак не оформляют работников на массовых вакансиях.

Об исследовании

Исследование проводили сервис для работы с внештатным персоналом YouDo Бизнес и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в январе-феврале 2023 года. В опросе приняли участие представители 216 российский компаний. Около половины (48%) представляли бизнес, основанный более 10 лет назад. 9% респондентов работают в компаниях, основанных 7-10 и 5-7 лет назад. 6% респондентов представляют 3-5 летний бизнес, 20,5% — 1-3 летний бизнес, и 7,5% респондентов работают в компаниях, основанных менее 1 года назад.

  • 18,5% респондентов — строительная сфера;
  • 17% — промышленность;
  • 17% — торговля;
  • 17% — бизнес-услуги;
  • 7,5% — транспорт и логистика;
  • 7% — интернет-бизнес;
  • 7% — ресторанный бизнес;
  • 9% — другие сферы.

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