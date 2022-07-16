Зарплаты металлургов СЗФО за год выросли на 15700 ₽, что в 2 раза больше, чем в среднем по стране

Средние предлагаемые в металлургии зарплаты на данный момент в регионах СЗФО составляют порядка 80700 ₽ – это 15700 ₽ больше, чем год назад. Наибольший рост средних предлагаемых зарплат в вакансиях для металлургов за год зафиксирован в Псковской области (+ 22269 ₽ до 91447 ₽), в Новгородской области (+22545 ₽ до 91515 ₽), в Мурманской области (+20230 ₽ до 84824 ₽), в Ленобласти (+21212 ₽ до 82506 ₽), а также в Петербурге (+15231 ₽ до 77978 ₽).

В третье воскресенье июля отмечается День металлурга, профессиональный праздник работников одной из важнейших отраслей экономики России. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в каких сотрудниках сегодня нуждаются металлургические компании и сколько готовы им платить.

С начала года в России было открыто около 110 тысяч вакансий в металлургии, из них более 6500 – в Петербурге, это 5,8% от общего по стране и третье место среди регионов после Москвы (9500 вакансий). Ленобласть также вошла в топ-15 регионов по наибольшему числу вакансий для металлургов по стране в этом году. На регион приходится почти 2% вакансий. В целом работодатели Северо-Запада по итогам первого полугодия разместили более 10% вакансий в металлургической отрасли от объёмов всей страны (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Средние предлагаемые в металлургии зарплаты на данный момент в регионах СЗФО составляют порядка 80700 ₽ – это 15700 ₽ больше, чем год назад. Наибольший рост средних предлагаемых зарплат в вакансиях для металлургов за год зафиксирован в Псковской области (+ 22269 ₽ до 91447 ₽), в Новгородской области (+22545 ₽ до 91515 ₽), в Мурманской области (+20230 ₽ до 84824 ₽), в Ленобласти (+21212 ₽ до 82506 ₽), а также в Петербурге (+15231 ₽ до 77978 ₽).

Регион 2022 год 2021 год Разница Санкт-Петербург 77 978 ₽ 62 747 ₽ 15 231 ₽ Ленинградская область 82 506 ₽ 61 294 ₽ 21 212 ₽ Мурманская область 84 824 ₽ 64 594 ₽ 20 230 ₽ Новгородская область 91 515 ₽ 68 970 ₽ 22 545 ₽ Псковская область 91 447 ₽ 69 178 ₽ 22 269 ₽ Остальные регионы СЗФО 80 700 ₽ 65 000 ₽ 15 700 ₽

Сегодня компании из отрасли «Металлургия, металлообработка» чаще всего находятся в поисках токарей и фрезеровщиков (8% вакансий), менеджеров по продажам (7%), слесарей (7%), разнорабочих (6%), инженеров-конструкторов (5%), сварщиков (4%), машинистов (4%), технологов (3%), бухгалтеров (3%) и операторов станков с ЧПУ (3%).

15% всех вакансий в металлургических компаниях подходят для людей без опыта работы, в 54% требуется опыт от одного года до трёх, в 28% - от трёх до шести лет. Опыт свыше шести лет указан лишь в 3% вакансий.

«За последние пять лет количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в России выросло почти в четыре раза. Металлургические предприятия регулярно входят в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. Так, по итогам 2021 года в числе лучших оказались Группа НЛМК, «Северсталь», «ЕВРАЗ», УГМК, «Трубная Металлургическая Компания», «Объединенная металлургическая компания», «Норникель», «Арконик Россия» и другие. Это говорит о том, говорит, что металлургические компании очень серьезно относятся к своему имиджу работодателя и действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы создать достойные условия труда», - добавляет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.