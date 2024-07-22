Зарплаты металлургов в Мурманской области обогнали доход айтишников
В преддверии Дня металлурга, который отмечался в прошедшее воскресенье, эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, что зарплаты в вакансиях для металлургов обогнали по уровню дохода зарплаты ИТ-специалистов более чем на 44 тысячи рублей.
Какие ещё условия предлагают компании для металлургов в северном регионе и насколько высок спрос на этих специалистов – подробнее в релизе.
За первое полугодие 2024 года в России было открыто более 195 тысяч вакансий в металлургии, из них более 10,5 тысячи – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал в металлургических предприятиях вырос на 21% по России в целом, а также на 24% по всем регионам. В регионах СЗФО спрос на металлургов сильно вырос в Вологодской области (+88% новых вакансий за год), а также в Архангельской области (+68%), Коми (+59%) и Калининградской области (+57%). В Мурманской же области предложений для металлургов стало на 7% меньше.
|
Регион
|
Рыночный диапазон предлагаемых
з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
Динамика
год к году
|
Санкт-Петербург
|
80 000 - 137 931
|
+24%
|
|
|
|
Архангельская область
|
132 796 - 189 655
|
+68%
|
Вологодская область
|
85 000 - 172 414
|
+ 88%
|
Калининградская область
|
60 000 - 164 943
|
+ 57%
|
Республика Карелия
|
57 493 - 165 517
|
+ 38%
|
Республика Коми
|
102 299 - 172 414
|
+ 59%
|
Ленинградская область
|
85 000 - 160 920
|
+ 49%
|
Мурманская область
|
103 448 - 173 563
|
+7%
|
Новгородская область
|
126 437 - 181 609
|
+10%
|
Псковская область
|
115 603 - 178 161
|
+2%
Несмотря на сокращение числа вакансий, за год выросли зарплаты в металлургической отрасли Мурманской области: +7,7 тысячи рублей - до 100,3 тысячи рублей в среднем. При этом зарплаты в вакансиях для металлургов в Мурманской области сейчас на 44,3 тысячи рублей больше, чем, например, в ИТ-сфере (56 тысяч).
«За последние годы количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в России кратно выросло и уже достигло почти 200 тысяч с начала года. Металлургические предприятия регулярно входят в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. Так, по итогам 2023 года в числе лучших оказались: Группа «НЛМК», АО «ОМК», Объединённая Компания «РУСАЛ», УГМК, «Трубная Металлургическая Компания», «Объединенная металлургическая компания» и другие. Это говорит о том, что металлургические компании очень серьёзно относятся к своему имиджу работодателя и действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы создать достойные условия труда. Мы видим, что металлургические компании не только устанавливают высокий уровень дохода, который легко конкурирует с доходом ИТ-специалистов, но и предлагают своим рабочим ДМС, развозку от дома до работы и обратно, путевки в санатории, подарки для детей, оплату лечения, спорта, помощь с переездом для иногородних, обучение иностранным языкам и прочие социальные гарантии. Сейчас социальный пакет для работников металлургических компаний уже ничем не отличается от пакета, которые предлагают другие игроки рынка», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Запад.
Фото предоставила пресс-служба КГМК.