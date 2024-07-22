Индексация пенсии коснётся около 65 тысяч работающих пенсионеров Мурманской областиЗарплаты металлургов в Мурманской области обогнали доход айтишников
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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.24 12:00

Зарплаты металлургов в Мурманской области обогнали доход айтишников

В преддверии Дня металлурга, который отмечался в прошедшее воскресенье, эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, что зарплаты в вакансиях для металлургов обогнали по уровню дохода зарплаты ИТ-специалистов более чем на 44 тысячи рублей.

Какие ещё условия предлагают компании для металлургов в северном регионе и насколько высок спрос на этих специалистов – подробнее в релизе.

За первое полугодие 2024 года в России было открыто более 195 тысяч вакансий в металлургии, из них более 10,5 тысячи – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал в металлургических предприятиях вырос на 21% по России в целом, а также на 24% по всем регионам. В регионах СЗФО спрос на металлургов сильно вырос в Вологодской области (+88% новых вакансий за год), а также в Архангельской области (+68%), Коми (+59%) и Калининградской области (+57%). В Мурманской же области предложений для металлургов стало на 7% меньше.

Регион

Рыночный диапазон предлагаемых

з\п до вычета НДФЛ (₽)

Динамика

год к году

Санкт-Петербург

80 000 - 137 931

+24%

 

 

 

Архангельская область

132 796 - 189 655

+68%

Вологодская область

85 000 - 172 414

+ 88%

Калининградская область

60 000 - 164 943

+ 57%

Республика Карелия

57 493 - 165 517

+ 38%

Республика Коми

102 299 - 172 414

+ 59%

Ленинградская область

85 000 - 160 920

+ 49%

Мурманская область

103448 - 173563

+7%

Новгородская область

126 437 - 181 609

+10%

Псковская область

115 603 - 178 161

+2%

 

Несмотря на сокращение числа вакансий, за год выросли зарплаты в металлургической отрасли Мурманской области: +7,7 тысячи рублей - до 100,3 тысячи рублей в среднем. При этом зарплаты в вакансиях для металлургов в Мурманской области сейчас на 44,3 тысячи рублей больше, чем, например, в ИТ-сфере (56 тысяч).

«За последние годы количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в России кратно выросло и уже достигло почти 200 тысяч с начала года. Металлургические предприятия регулярно входят в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. Так, по итогам 2023 года в числе лучших оказались: Группа «НЛМК», АО «ОМК», Объединённая Компания «РУСАЛ», УГМК, «Трубная Металлургическая Компания», «Объединенная металлургическая компания» и другие. Это говорит о том, что металлургические компании очень серьёзно относятся к своему имиджу работодателя и действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы создать достойные условия труда. Мы видим, что металлургические компании не только устанавливают высокий уровень дохода, который легко конкурирует с доходом ИТ-специалистов, но и предлагают своим рабочим ДМС, развозку от дома до работы и обратно, путевки в санатории, подарки для детей, оплату лечения, спорта, помощь с переездом для иногородних, обучение иностранным языкам и прочие социальные гарантии. Сейчас социальный пакет для работников металлургических компаний уже ничем не отличается от пакета, которые предлагают другие игроки рынка», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Запад.

Фото предоставила пресс-служба КГМК.

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