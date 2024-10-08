Зарплаты мурманских врачей за год выросли на 9%: аналитика hh.ru

7 октября в России и мире отмечали Международный день врача. Специально к празднику аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах страны врачам предлагают наиболее высокие зарплаты, а также где этих специалистов острее всего не хватает.

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в III квартале 2024 года составила 93800 рублей. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причём лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151900 рублей. Также в топ-5 вошли Чеченская Республика (150000 рублей), Республика Саха (135100 рублей), Ямало-Ненецкий АО (129800 рублей) и Москва (129600 рублей). При этом в Мурманской области средний доход врача за год вырос на 9% - до 98000 рублей.

Наибольшее число предложений о работе для врачей, по данным за III квартал 2024, было открыто в Москва – 15,6% от всех подобных вакансий в России. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%, или почти 6 тысяч вакансий для врачей), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). В Мурманской области с начала года искали более 400 врачей. Добавим, что в целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий врачей.

Эти специалисты, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, если на одну вакансию врача по стране в целом приходится 1,5 активных резюме, то в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме. На сегодняшний день количество вакансий врачей превышает количество резюме в 41 регионе России. Крайне острой нехваткой, помимо уже названных субъектов, отличаются сразу несколько регионов СЗФО Вологодская область и Архангельская область (по 0,3 резюме на вакансию), Республика Коми, Мурманская область (по 0,4), Ленобласть (0,6). Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует.

Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов, а соискатели не испытывают сложностей с трудоустройством. Так, одним из немногих регионов, где конкуренция за рабочие места среди врачей есть и считается умеренной, комфортной для рынка, сегодня является Москва – 4,2 резюме на вакансию.

Топ-30 регионов России по зарплатам врачей Медиана предлагаемой ЗП, рублей Сахалинская область 151900 Чеченская республика 150000 Республика Саха (Якутия) 135100 Ямало-Ненецкий АО 129800 Москва 129600 Магаданская область 120000 Камчатский край 120000 Республика Тыва 110000 Амурская область 106400 Чукотский АО 103300 Ханты-Мансийский АО - Югра 101200 Московская область 100300 Республика Алтай 100000 Орловская область 100000 Архангельская область 100000 Республика Коми 100000 Мурманская область 98100 Еврейская АО 97500 Брянская область 96100 Кировская область 95600 Республика Калмыкия 95000 Ленинградская область 95000 Санкт-Петербург 91200 Хабаровский край 91500 Новосибирская область 91500 Курская область 90700 Красноярский край 90700 Белгородская область 90300 Приморский край 90200