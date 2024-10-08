Зарплаты мурманских врачей за год выросли на 9%: аналитика hh.ruС 11 по 13 октября в Мурманске состоится V Фестиваль музеев Северо-Запада
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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.24 12:00

Зарплаты мурманских врачей за год выросли на 9%: аналитика hh.ru

7 октября в России и мире отмечали Международный день врача. Специально к празднику аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах страны врачам предлагают наиболее высокие зарплаты, а также где этих специалистов острее всего не хватает.

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в III квартале 2024 года составила 93800 рублей. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причём лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151900 рублей. Также в топ-5 вошли Чеченская Республика (150000 рублей), Республика Саха (135100 рублей), Ямало-Ненецкий АО (129800 рублей) и Москва (129600 рублей). При этом в Мурманской области средний доход врача за год вырос на 9% - до 98000 рублей.

Наибольшее число предложений о работе для врачей, по данным за III квартал 2024, было открыто в Москва – 15,6% от всех подобных вакансий в России. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%, или почти 6 тысяч вакансий для врачей), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%). Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%). В Мурманской области с начала года искали более 400 врачей. Добавим, что в целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий врачей.

Эти специалисты, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, если на одну вакансию врача по стране в целом приходится 1,5 активных резюме, то в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме. На сегодняшний день количество вакансий врачей превышает количество резюме в 41 регионе России. Крайне острой нехваткой, помимо уже названных субъектов, отличаются сразу несколько регионов СЗФО Вологодская область и Архангельская область (по 0,3 резюме на вакансию), Республика Коми, Мурманская область (по 0,4), Ленобласть (0,6). Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует.

Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов, а соискатели не испытывают сложностей с трудоустройством. Так, одним из немногих регионов, где конкуренция за рабочие места среди врачей есть и считается умеренной, комфортной для рынка, сегодня является Москва – 4,2 резюме на вакансию.

Топ-30 регионов России по зарплатам

врачей

Медиана предлагаемой ЗП,

рублей

Сахалинская область

151900

Чеченская республика

150000

Республика Саха (Якутия)

135100

Ямало-Ненецкий АО

129800

Москва

129600

Магаданская область

120000

Камчатский край

120000

Республика Тыва

110000

Амурская область

106400

Чукотский АО

103300

Ханты-Мансийский АО - Югра

101200

Московская область

100300

Республика Алтай

100000

Орловская область

100000

Архангельская область

100000

Республика Коми

100000

Мурманская область

98100

Еврейская АО

97500

Брянская область

96100

Кировская область

95600

Республика Калмыкия

95000

Ленинградская область

95000

Санкт-Петербург

91200

Хабаровский край

91500

Новосибирская область

91500

Курская область

90700

Красноярский край

90700

Белгородская область

90300

Приморский край

90200

 

Регионы, где количество активных

 вакансий врачей превышает

количество активных резюме

Уровень конкуренции среди

 соискателей (кол-во резюме

на одну вакансию)

Камчатский край

0,2

Курганская область

0,2

Псковская область

0,2

Магаданская область

0,3

Вологодская область

0,3

Архангельская область

0,3

Республика Коми

0,4

Мурманская область

0,4

Республика Алтай

0,5

Костромская область

0,5

Новгородская область

0,5

Брянская область

0,5

Владимирская область

0,5

Белгородская область

0,5

Омская область

0,5

Республика Хакасия

0,6

Республика Адыгея

0,6

Республика Марий Эл

0,6

Смоленская область

0,6

Ивановская область

0,6

Кировская область

0,6

Тверская область

0,6

Ленинградская область

0,6

Курская область

0,6

Кемеровская область

0,6

Забайкальский край

0,7

Хабаровский край

0,7

Калининградская область

0,7

АР Крым

0,7

Алтайский край

0,7

Красноярский край

0,7

Свердловская область

0,7

Республика Карелия

0,8

Амурская область

0,8

Удмуртская Республика

0,8

Самарская область

0,8

Липецкая область

0,9

Приморский край

0,9

Пермский край

0,9

Челябинская область

0,9

Новосибирская область

0,9

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