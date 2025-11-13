Зарплаты на рынке частичной занятости Мурманской области выросли за год на 12%

По данным ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сегмент частичной занятости в Мурманской области демонстрирует положительную динамику зарплатных предложений. Работодатели региона повышают финансовую привлекательность таких вакансий, что указывает на растущую конкуренцию за специалистов и на зрелость этого формата занятости.

Лидеры по спросу и их доля в рынке

Аналитики hh.ru выявили отрасли-лидеры, которые формируют лицо рынка частичной занятости в Мурманской области. На пять ключевых секторов экономики с января по ноябрь 2025 года приходится значительная доля всех предложений:

розничная торговля – 17% от всех вакансий с частичной занятостью;

услуги для бизнеса — 11%;

информационные технологии, системная интеграция, интернет — 9%;

перевозки, логистика, склад, ВЭД— 5%;

финансовый сектор — 5%.

Эта структура подтверждает, что гибкий формат востребован как в традиционных для него сферах, так и в высокотехнологичных отраслях, что расширяет возможности для соискателей с разным опытом и квалификацией.

Значительный рост медианной зарплаты

Одним из самых ярких трендов 2025 года стал уверенный рост доходов в сегменте частичной занятости. По данным hh.ru, медианная зарплата в предложениях работодателей Мурманской области показала положительную динамику, увеличившись с октября 2024 года на 12%, по итогам октября этого года составляет 82,2 тысячи рублей.

Зарплатные вилки: прозрачность и широкий диапазон возможностей

Данные hh.ru подтверждают, что работодатели Мурманской области выстраивают гибкую систему оплаты труда, которая напрямую зависит от опыта соискателя:

начинающим специалистам без опыта работы предлагают от 16,6 тысячи рублей;

опытные профессионалы и редкие эксперты, работающие частично, могут получать до 194,7 тысячи рублей.

«Мы наблюдаем качественную трансформацию рынка частичной занятости в Мурманской области. Рост медианной зарплаты на 12% за год — это убедительное свидетельство того, что работодатели перестали рассматривать этот формат как временное решение. Сегодня частичная занятость становится полноценной альтернативой для специалистов разного уровня — от тех, кто делает первые шаги в профессии, до высококвалифицированных экспертов, которые могут получать свыше 190 тысяч рублей. Особенно показательно, что этот рост сопровождается расширением присутствия высокотехнологичных отраслей в сегменте, что говорит о зрелости спроса на качественные кадры», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.