Зарплаты рабочих в промышленности за 5 лет выросли в 1,5 раза. Больше всего — у сборщиков мебели, портных и фасовщиков

Самая высокая средняя заработная плат среди рабочих в промышленности — у электрогазосварщиков, сборщиков мебели, токарей и фрезеровщиков. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил динамику зарплат квалифицированных рабочих в промышленности за 5 лет.

Москва

Наибольший прирост средней заработной платы за пять лет среди представителей 12 распространенных рабочих специальностей в производстве — сборщиков мебели (+70%) и портных (+63%). За год больше всего вырос средний уровень дохода у механиков (+17%), монтажников РЭАиП, токарей и фрезеровщиков (по 14%).

По уровню максимального дохода на первом месте сборщики мебели: с учетом % от заказов их «потолок» зарплатных предложений в промышленности составляет сегодня 200 тысяч рублей в месяц, на втором — электрогазосварщики (150 тысяч рублей). По размеру среднего рыночного заработка лидируют также сборщики мебели и электрогазосарщики (по 85 тысяч рублей в месяц), на втором месте фрезеровщики и токари (по 80 тысяч рублей).

Санкт-Петербург

По приросту средней заработной платы за пять лет среди представителей производственных рабочих специальностей в Санкт-Петербурге лидируют фасовщики (+80%), сборщики мебели (+78%) и электрогазосварщики (+73%). За год же средние зарплаты больше всего выросли у механиков (+18%), а также монтажников РЭАиП (+16%).

Зарплатный максимум выше всего у сборщиков мебели (180 тысяч рублей в месяц с учётом % от заказов) и электрогазосварщиков (140 тысяч рублей). По уровню средней рыночной заработной платы, как и в столице, на первом месте также они (80 и 78 тысяч рублей в месяц соответственно), на втором — фрезеровщики и токари (по 75 тысяч рублей).