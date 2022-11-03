Зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 12,7% по сравнению с январем-августом 2021 года, в реальном - снизились на 1,5%

Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2022 года составило 1,2% в годовом выражении, после падения на 3,3% в июле и июне, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В мае показатель упал на 6,1%, в апреле - на 7,2%. В марте рост реального размера заработной платы составлял 3,6%, в феврале - 2,6% в январе - 1,9% в январе.

По данным статистического ведомства страны, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в августе 2022 года составила 59 тысяч 907 рублей, увеличившись на 12,9% по сравнению с августом 2021 года и снизившись на 3,9% по сравнению с июлем 2022 года.

В целом за январь-август текущего года зарплаты в номинальном выражении выросли в РФ на 12,7% по сравнению с январем-августом 2021 года, в реальном - снизились на 1,5%.

Минэкономразвития ожидает снижение реальных заработных плат в РФ и реальных доходов населения в РФ на 2%. Рост реальных зарплат Минэкономразвития прогнозирует в 2023 году на 2,6%, в 2024 году на 2,9%, в 2025 году на 2,8%. Прогноз министерства по росту реальных доходов населения в 2023 году равняется 2,0%, в 2024 году - 3,1%, в 2025 году - 2,8%.