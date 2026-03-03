Зарплаты руководителей: кому в СЗФО предлагают более 300 тысяч рублей в месяц?

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали в Северо-Западном ФО вакансии для руководящего звена и выяснили, кому из них работодатели готовы платить больше всего. В топ-3 по уровню предлагаемого дохода вошли руководитель группы разработки, коммерческий директор (CCO) и генеральный директор (CEO).

Всего с начала года работодатели СЗФО разместили на hh.ru более 1,2 тысячи вакансий для высшего и среднего менеджмента, при этом в 5% случаев предлагался доход в размере 325000 рублей.

«Первое место по уровню предлагаемого дохода в вакансиях округа заняли руководители групп разработки в ИТ — медиана предлагаемых им зарплат в январе достигла 325000 рублей. Это на 75 тысяч рублей больше, чем у вакансии, занявшей вторую строчку рейтинга. Такой разрыв объясняется высокими требованиями к специалистам: кандидат должен обладать не только сугубо управленческими навыками, но и узкими ИТ-компетенциями, умело сочетая лидерские качества и профессиональную экспертизу», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

На втором месте по уровню дохода в вакансиях — коммерческие директора (CCO), медиана предлагаемой зарплаты составила 250000 рублей, на третьем — генеральные и исполнительные директора (CEO) с показателем 230000 рублей.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для руководителей вошли позиции руководителей отдела аналитики (200000 рублей), директоров по маркетингу и PR (200000 рублей), директоров по информационным технологиям (CIO) и финансовых директоров (по 200000 рублей), технических директоров (190000 рублей), операционных директоров (180000 рублей) и арт-директоров, креативных директоров в ИТ (175000 рублей).