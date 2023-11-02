Зарплаты в маркетинге, рекламе и PR за год выросли на 6,6% − «SuperJob»
25 октября маркетологи отмечали свой профессиональный праздник. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил спрос и динамику заработных плат в маркетинговой сфере.
Чаще всего маркетологов набирают компании следующих сфер деятельности (в порядке убывания количества вакансий):
• Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации;
• Банки, финансы, страхование;
• Ритейл;
• Промышленность, производство;
• Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.
Годовой прирост зарплатных предложений работодателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» составил 6,6%.
В лидерах по динамике заработной платы менеджеров по маркетингу в Москве в компаниях различных сфер деятельности – менеджеры по маркетингу, которые работают в ритейле: прирост средней рыночной заработной платы за год составил 10%. Сейчас в среднем такие специалисты получают 110000 рублей, а максимум − 220000 рублей.
Больше всего получают маркетологи в IT: их средняя рыночная зарплата на руки, после уплаты налогов, fix составляет максимально 270000 рублей, а в среднем 130000 рублей (+8,3%).
В строительстве, проектировании и недвижимости средние зарплаты равны 130000 рублей (+8,3%), а в среднем − 250000 рублей. В отраслях банковской и финансовой − 130000 рублей (+8,3%) и 230000 рублей. В промышленности и производстве − 120000 рублей (+9,1%) и 210000 рублей.
В топ вакансий в индустрии в октябре на «SuperJob» входят заместитель управляющего гостиницы по продажам и маркетингу в Москве (от 190000 рублей), руководитель отдела маркетинга (150000 — 200000 рублей) также в крупный аутсорсинговый call-центр в Москве, менеджер по маркетинговым исследованиям в Мытищи (Московская область, от 160000 рублей), интернет-маркетолог, Фрязино, Московская область (от 150000 рублей), маркетолог − Москва (150000 рублей), трейд-маркетолог − от 120000 рублей, Москва; маркетолог в Москве (от 120000 рублей), ведущего маркетолога в Санкт-Петербурге (110000 рублей), руководителя отдела маркетинга в Иркутске (100000 — 150000 рублей) и аналитика-маркетолога в Москве (от 100000 рублей).
Динамика заработной платы менеджеров по маркетингу в Москве в компаниях различных сфер деятельности
Полный рабочий день, работа на территории работодателя
|
Сфера деятельности компании
|
Рыночная заработная плата,
Net (на руки, после уплаты налогов),
fix (без учёта бонусов, дополнительных льгот
и компенсаций), руб. в месяц
|
Прирост средней рыночной заработной
платы за год, %
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Информационные технологии
|
130 000
|
270 000
|
+8,3%
|
Строительство, проектирование, недвижимость
|
130 000
|
250 000
|
+8,3%
|
Банки, финансы
|
130 000
|
230 000
|
+8,3%
|
Промышленность, производство
|
120 000
|
210 000
|
+9,1%
|
Ритейл
|
110 000
|
220 000
|
+10%