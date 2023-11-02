Зарплаты в маркетинге, рекламе и PR за год выросли на 6,6% − «SuperJob»

25 октября маркетологи отмечали свой профессиональный праздник. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил спрос и динамику заработных плат в маркетинговой сфере.

Чаще всего маркетологов набирают компании следующих сфер деятельности (в порядке убывания количества вакансий):

• Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации;

• Банки, финансы, страхование;

• Ритейл;

• Промышленность, производство;

• Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.

Годовой прирост зарплатных предложений работодателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» составил 6,6%.

В лидерах по динамике заработной платы менеджеров по маркетингу в Москве в компаниях различных сфер деятельности – менеджеры по маркетингу, которые работают в ритейле: прирост средней рыночной заработной платы за год составил 10%. Сейчас в среднем такие специалисты получают 110000 рублей, а максимум − 220000 рублей.

Больше всего получают маркетологи в IT: их средняя рыночная зарплата на руки, после уплаты налогов, fix составляет максимально 270000 рублей, а в среднем 130000 рублей (+8,3%).

В строительстве, проектировании и недвижимости средние зарплаты равны 130000 рублей (+8,3%), а в среднем − 250000 рублей. В отраслях банковской и финансовой − 130000 рублей (+8,3%) и 230000 рублей. В промышленности и производстве − 120000 рублей (+9,1%) и 210000 рублей.

В топ вакансий в индустрии в октябре на «SuperJob» входят заместитель управляющего гостиницы по продажам и маркетингу в Москве (от 190000 рублей), руководитель отдела маркетинга (150000 — 200000 рублей) также в крупный аутсорсинговый call-центр в Москве, менеджер по маркетинговым исследованиям в Мытищи (Московская область, от 160000 рублей), интернет-маркетолог, Фрязино, Московская область (от 150000 рублей), маркетолог − Москва (150000 рублей), трейд-маркетолог − от 120000 рублей, Москва; маркетолог в Москве (от 120000 рублей), ведущего маркетолога в Санкт-Петербурге (110000 рублей), руководителя отдела маркетинга в Иркутске (100000 — 150000 рублей) и аналитика-маркетолога в Москве (от 100000 рублей).

Динамика заработной платы менеджеров по маркетингу в Москве в компаниях различных сфер деятельности

Полный рабочий день, работа на территории работодателя

Сфера деятельности компании Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учёта бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), руб. в месяц Прирост средней рыночной заработной платы за год, % средняя (медиана) максимальная Информационные технологии 130 000 270 000 +8,3% Строительство, проектирование, недвижимость 130 000 250 000 +8,3% Банки, финансы 130 000 230 000 +8,3% Промышленность, производство 120 000 210 000 +9,1% Ритейл 110 000 220 000 +10%

Методика расчёта обзора заработных плат.