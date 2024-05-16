Зарплаты в Мурманской области по сравнению с прошлым годом выросли почти на 20 тысяч рублей
Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года, считают аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России: людей не хватает и бизнес готов предлагать всё большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на мурманском рынке труда.
В Мурманской области произошёл сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 48,7 тысячи рублей до 68,4 тысячи, то есть почти на 20 тысяч рублей за год.
Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для топ-менеджеров (+54,8 тысячи до 138,5 тысячи рублей) и в транспортно-логистическом секторе (+38,2 тысячи до 100,5 тысячи рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в области домашнего и обслуживающего персонала (+35,7 тысячи до 82,4 тысячи), для рабочих (+33,4 тысячи до 91,7 тысячи), в строительном секторе (+32 тысячи до 93 тысяч), в производстве (+29,7 тысячи до 90 тысяч рублей).
После временного затишья начали расти зарплаты и в сфере сельского хозяйства: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 29 тысяч до 100,6 тысячи рублей. Зарплаты в предложениях для мурманских кадров в добывающем секторе этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 28,7 тысячи до 102 тысяч рублей.
По сравнению с другими регионами СЗФО Мурманская область находится на третьем месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тысяч до 95 тысяч рублей в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем на 17,4 тысячи рублей за год).
|
Регион
|
Весна 2024
|
Весна 2023
|
Динамика
за год, руб.
|
Ненецкий АО
|
95 522 ₽
|
47 696 ₽
|
47 826 ₽
|
Санкт-Петербург
|
74 756 ₽
|
55 100 ₽
|
19 656 ₽
|
Мурманская область
|
68 428 ₽
|
48 756 ₽
|
19 673 ₽
|
Ленинградская область
|
63 380 ₽
|
45 088 ₽
|
18 291 ₽
|
Республика Коми
|
60 410 ₽
|
42 353 ₽
|
18 057 ₽
|
Республика Карелия
|
58 483 ₽
|
40 682 ₽
|
17 801 ₽
|
Архангельская область
|
57 707 ₽
|
40 022 ₽
|
17 685 ₽
|
Псковская область
|
50 849 ₽
|
33 208 ₽
|
17 640 ₽
|
Калининградская область
|
50 768 ₽
|
38 956 ₽
|
11 812 ₽
|
Вологодская область
|
49 821 ₽
|
35 101 ₽
|
14 720 ₽
|
Новгородская область
|
49 718 ₽
|
36 217 ₽
|
13 502 ₽
«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жёсткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тысячи и дошло до 64,7 тысячи рублей в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
Как изменились зарплаты в Мурманской области за год, по данным hh.ru:
|
Просфера
|
апр.24
|
апр.23
|
Годовая динамика зарплат, руб.
|
Высший и средний менеджмент
|
138 570 ₽
|
83 676 ₽
|
54 894 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
100 529 ₽
|
62 238 ₽
|
38 291 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
82 494 ₽
|
46 713 ₽
|
35 781 ₽
|
Рабочий персонал
|
91 758 ₽
|
58 303 ₽
|
33 456 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
93 097 ₽
|
61 054 ₽
|
32 043 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
90 286 ₽
|
60 490 ₽
|
29 796 ₽
|
Сельское хозяйство
|
100 676 ₽
|
71 645 ₽
|
29 031 ₽
|
Добыча сырья
|
102 072 ₽
|
73 337 ₽
|
28 735 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
73 949 ₽
|
45 499 ₽
|
28 450 ₽
|
Закупки
|
79 825 ₽
|
54 799 ₽
|
25 027 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
65 779 ₽
|
43 390 ₽
|
22 389 ₽
|
Юристы
|
70 364 ₽
|
48 488 ₽
|
21 876 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
92 723 ₽
|
72 156 ₽
|
20 567 ₽
|
Весь рынок труда
|
68 428 ₽
|
48 756 ₽
|
19 673 ₽
|
Наука, образование
|
58 831 ₽
|
39 847 ₽
|
18 985 ₽
|
Административный персонал
|
62 880 ₽
|
44 136 ₽
|
18 743 ₽
|
Информационные технологии
|
69 643 ₽
|
51 268 ₽
|
18 375 ₽
|
Безопасность
|
62 240 ₽
|
45 692 ₽
|
16 548 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
53 118 ₽
|
37 631 ₽
|
15 488 ₽
|
Розничная торговля
|
55 758 ₽
|
41 824 ₽
|
13 934 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
59 025 ₽
|
45 676 ₽
|
13 349 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
66 525 ₽
|
56 180 ₽
|
10 345 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
69 366 ₽
|
61 540 ₽
|
7 827 ₽