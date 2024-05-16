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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 12:00

Зарплаты в Мурманской области по сравнению с прошлым годом выросли почти на 20 тысяч рублей

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года, считают аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России: людей не хватает и бизнес готов предлагать всё большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на мурманском рынке труда. 

В Мурманской области произошёл сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 48,7 тысячи рублей до 68,4 тысячи, то есть почти на 20 тысяч рублей за год.

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для топ-менеджеров (+54,8 тысячи до 138,5 тысячи рублей) и в транспортно-логистическом секторе (+38,2 тысячи до 100,5 тысячи рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в области домашнего и обслуживающего персонала (+35,7 тысячи до 82,4 тысячи), для рабочих (+33,4 тысячи до 91,7 тысячи), в строительном секторе (+32 тысячи до 93 тысяч), в производстве (+29,7 тысячи до 90 тысяч рублей).

После временного затишья начали расти зарплаты и в сфере сельского хозяйства: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 29 тысяч до 100,6 тысячи рублей. Зарплаты в предложениях для мурманских кадров в добывающем секторе этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 28,7 тысячи до 102 тысяч рублей.

По сравнению с другими регионами СЗФО Мурманская область находится на третьем месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тысяч до 95 тысяч рублей в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем на 17,4 тысячи рублей за год).

Регион

Весна 2024

Весна 2023

Динамика

 за год, руб.

Ненецкий АО

95 522 ₽

47 696 ₽

47 826 ₽

Санкт-Петербург

74 756 ₽

55 100 ₽

19 656 ₽

Мурманская область

68 428 ₽

48 756 ₽

19 673 ₽

Ленинградская область

63 380 ₽

45 088 ₽

18 291 ₽

Республика Коми

60 410 ₽

42 353 ₽

18 057 ₽

Республика Карелия

58 483 ₽

40 682 ₽

17 801 ₽

Архангельская область

57 707 ₽

40 022 ₽

17 685 ₽

Псковская область

50 849 ₽

33 208 ₽

17 640 ₽

Калининградская область

50 768 ₽

38 956 ₽

11 812 ₽

Вологодская область

49 821 ₽

35 101 ₽

14 720 ₽

Новгородская область

49 718 ₽

36 217 ₽

13 502 ₽

 

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жёсткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тысячи и дошло до 64,7 тысячи рублей в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

 Как изменились зарплаты в Мурманской области за год, по данным hh.ru:

Просфера

апр.24

апр.23

Годовая динамика зарплат, руб.

Высший и средний менеджмент

138 570 ₽

83 676 ₽

54 894 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

100 529 ₽

62 238 ₽

38 291 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

82 494 ₽

46 713 ₽

35 781 ₽

Рабочий персонал

91 758 ₽

58 303 ₽

33 456 ₽

Строительство, недвижимость

93 097 ₽

61 054 ₽

32 043 ₽

Производство, сервисное обслуживание

90 286 ₽

60 490 ₽

29 796 ₽

Сельское хозяйство

100 676 ₽

71 645 ₽

29 031 ₽

Добыча сырья

102 072 ₽

73 337 ₽

28 735 ₽

Маркетинг, реклама, PR

73 949 ₽

45 499 ₽

28 450 ₽

Закупки

79 825 ₽

54 799 ₽

25 027 ₽

Финансы, бухгалтерия

65 779 ₽

43 390 ₽

22 389 ₽

Юристы

70 364 ₽

48 488 ₽

21 876 ₽

Автомобильный бизнес

92 723 ₽

72 156 ₽

20 567 ₽

Весь рынок труда

68 428 ₽

48 756 ₽

19 673 ₽

Наука, образование

58 831 ₽

39 847 ₽

18 985 ₽

Административный персонал

62 880 ₽

44 136 ₽

18 743 ₽

Информационные технологии

69 643 ₽

51 268 ₽

18 375 ₽

Безопасность

62 240 ₽

45 692 ₽

16 548 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

53 118 ₽

37 631 ₽

15 488 ₽

Розничная торговля

55 758 ₽

41 824 ₽

13 934 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

59 025 ₽

45 676 ₽

13 349 ₽

Управление персоналом, тренинги

66 525 ₽

56 180 ₽

10 345 ₽

Медицина, фармацевтика

69 366 ₽

61 540 ₽

7 827 ₽

 

 

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