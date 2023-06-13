Зарплаты в Мурманской области растут и это может продолжаться до конца года – кто выиграет и проиграет от этого

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать всё большие деньги новым работникам. Об этом, как сообщают эксперты hh.ru, свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на мурманском рынке труда.

В Мурманской области сильный прирост в предлагаемых зарплатах за май 2023 года произошёл в сферах массового найма: продажи и обслуживания клиентов (с 40771 рубля годом ранее до 47124 рублей), добыча сырья (было 73261 рубль, стало больше 100000), рабочем персонале (с 68654 до 87300 рублей), автомобильном бизнесе (с 68082 до 85891 рубля), а также в производственной сфере (с 60591 до 79503 рублей). Также рост зарплат наблюдается в сфере «Медицина, фармацевтика» (с 49930 до 61181 рубля).

В то же время в сфере инвестиций уровень предлагаемых зарплат сократился с 84460 до 80753 рублей, в области маркетинга и рекламы зарплаты выросли незначительно (на 4000 рублей до 57772).

Рост зарплат в массовых и относительно низкодоходных профессиях подтолкнул вверх медианную зарплату. Медиана предлагаемых зарплат в целом по стране на данный момент составляет 53900 рублей (рост за год на 10%), а ожидаемых – 62400 рублей (рост на 16%). В Мурманской области ситуация аналогичная: в начале лета работодатели готовы платить до 66488 рублей (+29% рост год к году), а соискатели хотят получать также не меньше 60000 рублей. Зарплатные предложения растут опережающими ожидания темпами.

Всё обусловлено дефицитом кадров на рынке труда. Работодатели конкурируют за рабочие руки и готовы повышать зарплаты вне зависимости от результатов работы и уровня производительности труда. Соответственно, у компаний возрастают расходы на персонал, эти издержки они перекладывают в цену товаров, тем самым создавая предпосылки для увеличения инфляции. Если этот маховик не будет вовремя остановлён, то радость от подросших зарплат может оказаться очень недолгой - весь дополнительный доход может достаточно быстро поглотить очередной всплеск инфляции.