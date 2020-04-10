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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.20 10:45

Зарплаты в России снизились на 1,8% с начала года

Зарплаты в РФ за первый квартал снизились на 1,8%, самой высокооплачиваемой сферой оказалось строительство, рост предложений по зарплате наблюдается в сферах медицины и охраны, показало исследование «Авито Работа».

Согласно его данным, по итогам I квартала года самой высокооплачиваемой группой профессий в России оказалось «строительство». В этой сфере работники могут претендовать в среднем на 54,8 тысячи рублей в месяц. За год зарплатные предложения в этой группе профессий увеличились на 10%. Второе место занимает "автомобильный бизнес" со средним окладом 47,4 тысячи рублей.

При этом в трёх группах профессий на «Авито» зафиксирован наиболее заметный рост зарплат. Работодатели готовы предложить более высокие зарплаты кандидатам в сферах «медицина, фармацевтика» (+1,9%) и «охрана, безопасность» (+1,5%). Также выросли зарплатные предложения для работников без опыта (+1,8%), зачастую речь идёт о массовых профессиях: водитель, упаковщик, грузчик. Наибольший обвал предложений по зарплате произошел в вакансиях для банкиров: им предлагают на 11% меньше, чем в конце 2019 года.

В целом по России зарплаты снизились на 1,8%, отмечается в исследовании. При этом выросли зарплатные предложения работодателей в Москве (0,8%), Новосибирске (1,5%), Казани (0,3%), Ижевске (0,6%) и Тюмени (0,8%), в остальных крупных городах эксперты наблюдали отрицательную динамику. Наиболее заметно снизились зарплаты в Омске (на 3,5%) по сравнению с прошлым кварталом, а в Нижнем Новгороде и Красноярске — на 2,9%, пишет 1prime.ru.

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