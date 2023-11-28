Зарплаты за год в IT выросли на 8,5% − «SuperJob»
Аналитики одной из ведущих рекрутинговых платформ «SuperJob» выяснили, какой рост зарплат наблюдается в российской IT-сфере с начала года и год к году, чем он обусловлен и будет ли продолжаться дальше.
По данным Исследовательского центра «SuperJob» (октябрь 2023 г.), наиболее высокий темп прироста зарплатных предложений за год отмечается в IT-сфере (+8,5% в номинальном выражении без учёта инфляции), по отношению к январю 2023 года зарплаты в IT выросли более чем на 6%. Рекордным по темпу прироста зарплат в IT оказался ковидный 2021 год — средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть.
Эксперты «SuperJob» следят за динамикой заработных плат в разрезе профессиональных групп, учитывая регион, должностные обязанности и другие факторы.
Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве:
|
Сфера деятельности
|
2023
|
2022
|
2021
|
октябрь к январю
|
за год
|
за год
|
за год
|
Информационные технологии
|
+6,3%
|
+8,5%
|
+19,1%
|
+26,3%
|
Строительство
|
+5,4%
|
+7,1%
|
+15,4%
|
+18,3%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
+5,2%
|
+7%
|
+11,3%
|
+13,4%
|
Кадры
|
+5%
|
+6,7%
|
+14,1%
|
+16,1%
|
Банки
|
+4,6%
|
+6,5%
|
+12,4%
|
+13,4%
Средние заработные платы в IT продолжают рост и программисты по-прежнему — одни из наиболее высокооплачиваемых линейных специалистов. В наших дайджестах «Топ лучших вакансий месяца» также регулярно встречаются интересные предложения для врачей, инженеров, водителей/машинистов и квалифицированных рабочих. Годовой прирост заработных плат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил более 15%.
На данный момент предпосылок к снижению заработных плат нет не только в IT, но и в других сферах деятельности. В условиях жёсткой конкуренции за персонал денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы.
Давать прогнозы в столь быстро меняющемся мире — дело неблагодарное. Однако есть очевидные для IT-сферы вещи: возрастающая потребность в автоматизации в связи с неблагоприятной демографической ситуацией, необходимость дальнейшего развития импортозамещения, нехватка IT-специалистов, общее снижение готовности менять работу (в т.ч. из-за наличия отсрочки от мобилизации в IT-компаниях).