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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 17:15

Зарубежные атлеты завтра выступят на соревнованиях в Териберке

4 июня в Мурманске в «Азимуте» состоялась пресс-конференция по проведению Кубка мира по силовым видам спорта в Териберке.

Напомним, 5 июня состоится уникальное событие для Кольского полуострова – Международный фестиваль по силовому экстриму по выявлению сильнейшей нации в мире «World Cup».

25 октября 2020 года в Мурманске три силача – Леон Мирошник, Евгений Казаков и Евгений Марков установили мировой рекорд по буксировке барка «Седов», они смогли его сдвинуть на 3,25 метра. Тогда же зародилась идея провести соревнования среди сильнейших людей планеты в Заполярье.

На турнире выступят участники из России, США, Чехии, Швеции, Польши, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь.

Они будут бороться за звание чемпиона, выполняя следующие упражнения:  Ось Аполлона на максимум; Приседание с автомобилем; Тяга оси Аполлона; Супер йок; Камни Атласа.

Леон Мирошник – победитель кубка России по силовому экстриму, финалист чемпионата мира по силовому экстриму, обладатель 12 рекордов страны по силовому экстриму, чемпион Европы по становой тяге серебряный, призёр чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, член сборной страны до 105 кг по силовому экстриму рассказал о нюансах своего тренировочного процесса и подготовке к соревнованиям.

На пресс-конференции Президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко выразил слова благодарности организаторам мероприятия, Министерству спорта РФ, Министерству спорта Мурманской области и губернатору Мурманской области Андрею Чибису за поддержку.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также организаторы поделились планами провести соревнования по силовому экстриму среди женщин в Мурманске.

Более подробную информацию можно узнать на официальной странице состязаний в социальной сети instagram, перейдя по ссылке: https://www.instagram.com/world_cup_2021_strongman/

 

Комментарии

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