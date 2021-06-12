Заседание экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации РФ состоялось в Мурманской области

Выездное заседание экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике состоялось в Центре управления регионом Мурманской области. Встреча была посвящена инновационным подходам в профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко поприветствовала участников и рассказала, что в настоящее время в регионе создают инфраструктуру для оказания качественной медицинской помощи онкобольным.

Так, в Мурманском областном онкологическом диспансере за счёт средств федерального и областного бюджетов заменили отработавшее свой ресурс оборудование на высокоточные и мощные ускорители для лучевой терапии, а также реконструировали под них помещения по принципу каньонов. Эта техника позволяет не только лечить в два раза больше пациентов – 1300 в год, но и существенно повышает качество лечения.

«Новое оборудование снижает вредную нагрузку как на персонал, так и на пациентов. В СЗФО подобные ускорители есть только в Санкт-Петербурге», – сообщила Оксана Демченко.

В этом году в Мурманской области приступят к реконструкции областного онкодиспансера, на данный момент завершается проектная экспертиза.

«В ближайшие несколько лет регион получит высокотехнологичную и комфортную службу оказания помощи больным с раковыми заболеваниями, оснащенную самым современным оборудованием. Мы построим новый корпус, снесем старые корпуса, затем возведем второй. Во время реконструкции онкобольным продолжат оказывать медицинскую помощь», –подчеркнула Оксана Демченко.

Участники экспертного совета выступили с докладами об особенностях профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, реабилитации после болезни. Особое внимание уделили «онконастороженности» как у врачей, так и у пациентов. Отдельно отметили значение акции «Онкопатруль», которая завершилась в Мурманской области 10 июня.

«Важно, что такие акции способствуют повышению онконастороженности у врачей в регионе, повышают внимательное отношение человека к собственному здоровью, а главное, сохраняют здоровье и даже жизни. Огромную признательность выражаю главе региона Андрею Чибису, правительству области, министерству здравоохранения, всем главным врачам медицинских учреждений и сотрудникам, кто принимал у себя «Онкопатруль». А также волонтерам, которые помогали пациентам с маршрутизацией, проводили термометрию», - отметила сенатор Татьяна Кусайко.

В завершении встречи участники договорились аккумулировать все предложения в единый документ, который послужит основой для разработки рекомендаций по улучшению онкологической службы в России.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, экспертный совет создан в 2008 году и насчитывает более 70 членов, среди которых политики, организаторы здравоохранения, руководители федеральных и региональных научно-исследовательских институтов, члены-корреспонденты и академики РАН, представители научной и медицинской общественности, общественных организаций. Активная позиция представителей экспертного совета учитывается при разработке ряда законов и законопроектов.