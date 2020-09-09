Заседание оперативного штаба по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» состоялось на улице Генералова

Вчера состоялось выездное заседание оперативного штаба по вопросам реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был создан решением Координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска.

«Важно вместе с городским заказчиком, подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями решать вопросы непосредственно на объектах. Если есть проблема, то ее необходимо оперативно купировать, чтобы в период завершения сезона она не стала критичной, – рассказала заместитель губернатора Оксана Астахова. – Сегодня большая часть объектов идут в рамках согласованных графиков, и мы контролируем, чтобы так продолжалось и дальше: улицы столицы Заполярья должны быть отремонтированы с соблюдением погодных условий, чтобы качество исполнения соответствовало нацпроекту».

Штаб возглавляют заместители губернатора региона Оксана Астахова и Юрий Сердечкин, в его состав входят министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, а также руководство и специалисты администрации столицы Заполярья. В выездном совещании принял участие заместитель главы администрации города Мурманска Эдуард Кольцов, были приглашены и представители сетевых организаций.

«Мы осмотрели тепловые камеры на улице Генералова и приняли ряд технических решений, которые позволят подрядчику работать дальше без проволочек. К сожалению, состояние сетевых коммуникаций в регионе и в стране в целом далеко от идеального – они крайне изношены и часто не соответствуют необходимым нормам, что может становиться причиной сложности работ для дорожников, – отметил Юрий Сердечкин. – Будем решать такие вопросы максимально оперативно, чтобы реализация дорожного нацпроекта осуществлялась в необходимом темпе».

В свою очередь, особенно внимательно следят за работами на объекте службы городского заказчика.

«В Мурманске асфальтирование проезжей части завершено на 15 улицах, – рассказал Эдуард Кольцов. – На завершающем этапе большой ремонтной кампании особенно важно обеспечить качественное исполнение работ подрядчиками при сжатых сроках».

Напомним, в 2020 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Мурманске должно быть приведено в порядок 26 объектов, 6 из которых – капитально. Также ведется строительство 1 объекта – дорожное полотно к участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Солнечной, здесь работы выполняются в 2 этапа с завершением в 2021 году.