Заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму состоялось в Калининграде

Мурманскую областную Думы представляла Анна Гришко.

15 мая парламентарии обсудили и поддержали законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов по внесению изменений в статью 1 федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Проект закона устраняет правовой пробел в сфере регулирования деятельности экскурсоводов. Также одобрена инициатива парламентариев Вологодской области, предлагающих законодательно скорректировать требования к «возрасту» памятников для включения их в реестр объектов культурного наследия.

Анна Гришко проинформировала парламентариев Северо-Запада по вопросу оплаты труда концертмейстеров в учреждениях образования и культуры. В настоящее время он существенно ниже оплаты труда преподавателей. При этом от уровня мастерства концертмейстера, его компетенции, творческой активности и понимания специфики работы в образовательном учреждении зависит эффективность получения обучающимися знаний, умений и навыков.

По мнению докладчика, учитывая значительную роль этих специалистов и обширный перечень их должностных обязанностей, необходимо рассмотреть возможность изменения квалификационного уровня должности «концертмейстер». Парламентарии приняли информацию к сведению, предложив изучить вопрос в регионах, а далее при необходимости подготовить обращение от имени ПАСЗР в федеральный центр.

В рамках заседания депутаты Северо-Запада обменялись региональным опытом – как успешными практиками, так и проблемами, возникающими при решении актуальных задач в сфере культуры и туризма.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32546/