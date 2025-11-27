Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.25 14:00

Заседание Совета депутатов города Мурманска: бюджет-2026, международные связи и поощрение молодёжи

На повестку дня прошедшего сегодня 17-го заседания Совета депутатов города Мурманска был вынесен широкий спектр вопросов — от проекта городского бюджета до награждения грамотами Совета за волонтёрскую деятельность.

Обсуждение проекта бюджета города на грядущий год прошло в первом чтении. Несмотря на объективные трудности, бюджет сохраняет свою социальную направленность, а его дефицит не превышает 10%.

Основные характеристики бюджета города Мурманска на 2026 год: доходы — 23 млрд 540млн 445,7 тысячи рублей, расходы — 24 млрд 874 млн 870,7 тысячи, дефицит — 1 млрд 334млн 425 0 тысяч рублей.

Публичные слушания по бюджету пройдут 16 декабря.

Сразу три вопроса повестки были посвящены налаживанию дружеских и партнёрских связей города-героя с другими муниципалитетами.

Так, принято решение об установлении международных и внешнеэкономических связей Мурманска с китайским городом Ляньюньган. Этот крупный порт на побережье Жёлтого моря считается восточной финальной точкой Северного морского коридора Восток-Запад. Тесные отношения двух важнейших логистических узлов новой глобальной транспортной артерии естественны и взаимовыгодны. Такому решению предшествовал ряд совместных мероприятий двух городов в 2024 и 2025 годах.

Кроме того, будет организовано межмуниципальное сотрудничество Мурманска с двумя российскими городами-героями — Новороссийском и Смоленском. Глава Новороссийска Андрей Кравченко минувшим летом посетил Мурманск с рабочим визитом.

Важным изменением в нормативной базе города стало решение о вручении премии «Молодым мурманчанам» не раз в пять лет, как ранее, а ежегодно. Премия присуждается жителям города 14-35 лет за достижения в учёбе, науке, культуре, спорте и молодёжной политике. Начиная с 2026 года отличившиеся юноши и девушки Мурманска будут чествоваться в рамках мероприятий ко Дню молодёжи.

Также депутаты рассмотрели вопросы о награждении почётными грамотами Совета четверых мурманских волонтёров и преподавателя физической культуры Людмилы Блиновой, чьё имя внесено в книгу «Лучшие педагоги России».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31374&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»