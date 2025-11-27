Заседание Совета депутатов города Мурманска: бюджет-2026, международные связи и поощрение молодёжи

На повестку дня прошедшего сегодня 17-го заседания Совета депутатов города Мурманска был вынесен широкий спектр вопросов — от проекта городского бюджета до награждения грамотами Совета за волонтёрскую деятельность.

Обсуждение проекта бюджета города на грядущий год прошло в первом чтении. Несмотря на объективные трудности, бюджет сохраняет свою социальную направленность, а его дефицит не превышает 10%.

Основные характеристики бюджета города Мурманска на 2026 год: доходы — 23 млрд 540млн 445,7 тысячи рублей, расходы — 24 млрд 874 млн 870,7 тысячи, дефицит — 1 млрд 334млн 425 0 тысяч рублей.

Публичные слушания по бюджету пройдут 16 декабря.

Сразу три вопроса повестки были посвящены налаживанию дружеских и партнёрских связей города-героя с другими муниципалитетами.

Так, принято решение об установлении международных и внешнеэкономических связей Мурманска с китайским городом Ляньюньган. Этот крупный порт на побережье Жёлтого моря считается восточной финальной точкой Северного морского коридора Восток-Запад. Тесные отношения двух важнейших логистических узлов новой глобальной транспортной артерии естественны и взаимовыгодны. Такому решению предшествовал ряд совместных мероприятий двух городов в 2024 и 2025 годах.

Кроме того, будет организовано межмуниципальное сотрудничество Мурманска с двумя российскими городами-героями — Новороссийском и Смоленском. Глава Новороссийска Андрей Кравченко минувшим летом посетил Мурманск с рабочим визитом.

Важным изменением в нормативной базе города стало решение о вручении премии «Молодым мурманчанам» не раз в пять лет, как ранее, а ежегодно. Премия присуждается жителям города 14-35 лет за достижения в учёбе, науке, культуре, спорте и молодёжной политике. Начиная с 2026 года отличившиеся юноши и девушки Мурманска будут чествоваться в рамках мероприятий ко Дню молодёжи.

Также депутаты рассмотрели вопросы о награждении почётными грамотами Совета четверых мурманских волонтёров и преподавателя физической культуры Людмилы Блиновой, чьё имя внесено в книгу «Лучшие педагоги России».

