Заседание Совета депутатов города Мурманска: три котельные переходят в региональную собственность, а Тамара Прямикова уходит на пенсию

Сегодня на 43-м заседании Совета депутатов города Мурманска народные избранники рассмотрели важный для города вопрос – об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в региональную.

Речь идёт о передаче имущества трёх муниципальных котельных, которые расположены на улицах Заводской и Молодёжной в жилом районе Росляково, а также на улице Фестивальной.

– Такая необходимость появилась в связи с изменениями в федеральном законодательстве с учётом обращения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск. – В муниципальной структуре отсутствуют специализированные организации, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и содержание объектов теплоснабжения, и в настоящее время котельные используются AO «Мурманэнергосбыт» на основании договоров аренды.

Как добавил глава города, после приёмки имущества в областную собственность правительством Мурманской области планируется внесение его в уставный капитал AO «МЭС» для использования по назначению.

Кроме того, в ходе заседания на рассмотрение депутатов был внесён дополнительный вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Мурманска Тамары Прямиковой. Тамара Ивановна написала заявление о сложении полномочий в связи с выходом на пенсию с 18 января 2023 года.

Фото: https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7485