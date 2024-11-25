Заседание Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике Морской коллегии России состоялось 22 ноября в Москве

Совет по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике создан в целях выполнения возложенных на Морскую коллегию задач по выработке мер, направленных на проведение государственной морской политики на арктическом направлении.

Заседание провели помощник Президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и руководитель совета, заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба кабмина, были рассмотрены вопросы, связанные с анализом и выявлением угроз национальной безопасности в Арктике, оценкой состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике и социальной-экономической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации.

Подчёркнуто, что ускорение экономического и инфраструктурного освоения Арктики, сохранение за нашей страной неотъемлемого контроля над арктической территорией, а также шельфом и Северным морским путём является одним из ключевых приоритетов национальной морской политики.

Выработаны предложения, направленные на создание новых верфей, развитие технологий строительства грузовых судов с ледовым классом. Сделан акцент на необходимости поддержания работоспособности имеющейся иностранной техники и оборудования, создании собственных линий продукции, ускоренном развитии отечественных технологий в сфере бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено дополнительным мерам по развитию научно-технологического потенциала для освоения Арктики. Предложено проработать вопрос о целесообразности формирования программы технологического развития Арктики. Подчёркнута необходимость налаживания собственных линий разработки продукции и технологий для освоения Арктического региона. Указано на важность проведения фундаментальных и междисциплинарных прикладных научных исследований, связанных с особенностями функционирования оборудования и материалов, поведения элементов северной экосистемы и организации жизнедеятельности людей в непростых климатических условиях.

Фото: http://government.ru/news/53422/