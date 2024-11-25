Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняетТранспортная сфера попала в топ-7 самых дефицитных в стране. Мурманским транспортникам предлагают одни из самых высоких зарплат в СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 14:30

Заседание Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике Морской коллегии России состоялось 22 ноября в Москве

Совет по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике создан в целях выполнения возложенных на Морскую коллегию задач по выработке мер, направленных на проведение государственной морской политики на арктическом направлении.

Заседание провели помощник Президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и руководитель совета, заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба кабмина, были рассмотрены вопросы, связанные с анализом и выявлением угроз национальной безопасности в Арктике, оценкой состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике и социальной-экономической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации.

Подчёркнуто, что ускорение экономического и инфраструктурного освоения Арктики, сохранение за нашей страной неотъемлемого контроля над арктической территорией, а также шельфом и Северным морским путём является одним из ключевых приоритетов национальной морской политики.

Выработаны предложения, направленные на создание новых верфей, развитие технологий строительства грузовых судов с ледовым классом. Сделан акцент на необходимости поддержания работоспособности имеющейся иностранной техники и оборудования, создании собственных линий продукции, ускоренном развитии отечественных технологий в сфере бурения, геологоразведки, строительства судов и верфей, арктической инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено дополнительным мерам по развитию научно-технологического потенциала для освоения Арктики. Предложено проработать вопрос о целесообразности формирования программы технологического развития Арктики. Подчёркнута необходимость налаживания собственных линий разработки продукции и технологий для освоения Арктического региона. Указано на важность проведения фундаментальных и междисциплинарных прикладных научных исследований, связанных с особенностями функционирования оборудования и материалов, поведения элементов северной экосистемы и организации жизнедеятельности людей в непростых климатических условиях.

Фото: http://government.ru/news/53422/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Транспортная сфера попала в топ-7 самых дефицитных в стране. Мурманским транспортникам предлагают одни из самых высоких зарплат в СЗФО-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар США слабеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика