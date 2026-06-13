Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы

Детям Героев России и полных кавалеров ордена Славы хотят дать право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Предполагающий это законопроект Госдума 10 июня приняла в первом чтении.

Какие ещё льготы есть у Героев России рассказывают журналисты «Парламентской газеты».

Восстановленная справедливость

Сейчас у детей военнослужащих, добровольцев, а также у детей погибших сотрудников Росгвардии есть право на первоочередное или внеочередное зачисление в школы и детские сады, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

«А вот у детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы такого права нет. Этот пробел мы и восполняем», — пояснил депутат.

Он уточнил, что, согласно инициативе, если родитель — Герой России или полный кавалер ордена Славы, его ребенок получит право на зачисление в государственное или муниципальное образовательное учреждение по месту жительства в первоочередном порядке. Если же герой погиб, то ребенок будет принят вне очереди, независимо от наличия свободных мест.

«Поддержка и социальная защита тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, — один из ключевых приоритетов в работе Государственной Думы», — подчеркнул Илья Вольфсон.

«Законопроект — акт восстановления справедливости», — подчеркнул депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Семья героя, который отдал жизнь или здоровье за Отечество, не должна мучиться в ожидании, когда её ребёнка поставят в список, убежден он.

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«Это не «дополнительная льгота» в обычном понимании. Это знак уважения государства к подвигу. Это конкретное дело, а не пустые слова благодарности. Наш долг — сделать так, чтобы дети героев учились в лучших школах и ходили в лучшие детские сады. И чтобы каждая мать, каждый отец, надевший «Золотую Звезду», знали: государство не забудет их семью», — сказал депутат.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что человек, получивший звание Героя России или полного кавалера ордена Славы, уже совершил подвиг, который не измерить деньгами.

«Но его дети не должны сталкиваться с бытовыми трудностями, особенно в таком важном вопросе, как поступление в детский сад или школу. Раньше существовала несправедливость: действующее законодательство гарантировало детям героев преимущественное право только при зачислении в военные училища и вузы. А что насчёт обычного детского сада рядом с домом, куда очереди на годы? Новый законопроект исправляет этот пробел», — сказал депутат.

Преференции для героев

У Героев России, Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы уже сейчас есть множество льгот и преференций. Например, они имеют право на бесплатный земельный участок. Если они не воспользовались льготой при жизни, преференцию наследуют их родные.

Также героев освобождают от госпошлин при обращении в суд и к нотариусу, они не платят земельный налог и налог на имущество. Они имеют право на первоочередное улучшение жилищных условий с предоставлением дополнительной жилплощади до 20 квадратных метров. Кроме того, герои могут рассчитывать на первоочередное получение стройматериалов для индивидуальных жилых домов.

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Герои не платят за проезд в общественном транспорте и пригородных электричках. Они бесплатно получают лекарства по рецептам, раз в год — путевки в санатории и дома отдыха, а их родные имеют право на скидку на отдых. Награжденным положены первоочередное бесплатное обслуживание в поликлиниках, внеочередная госпитализация и лечение в стационарах.

Также герои могут брать отпуск в любое удобное для них время и оформлять неоплачиваемый отпуск до трёх недель ежегодно. Они имеют преимущественное право остаться на работе при сокращении штата, получить профобучение по месту работы.

Фото: https://vk.com/mil