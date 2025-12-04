«Защитники Нового года» спешат в «Кировку»

С 20 декабря по 4 января в 11.00 и 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится музыкальная сказка для детей и их родителей «Защитники Нового года».

Как пишет vk.com/odkkirova, в Тридевятом царстве грядёт беда: Злость поселилась в сердце доброго Царя – и празднику конец. Но смелая Лиза пишет письмо Деду Морозу, на помощь спешат Снегурочка, Баба Яга «после перевоспитания», Иван (уже не Дурак!) и маленькая армия Деда Мороза. Вместе они напомнят всем, что доброта сильнее любой злости, а новогодняя ёлка обязательно загорится!

Участников новогоднего приключения ждёт увлекательное путешествие в сказочный мир, захватывающий сюжет и чудесные песни. (0+)

