«Защитники Отечества»: активная интеграция ветеранов СВО в сферу патриотического воспитания помогает формировать гражданственность и патриотизм у молодого поколения

Важным направлением работы фонда «Защитники Отечества» является социокультурная реабилитация ветеранов, участников специальной военной операции, вовлечение их в патриотическое воспитание молодёжи. Фонд активно работает в этом направлении, проводя различные мероприятия и программы, направленные на поддержку и реабилитацию ветеранов, взаимодействует с министерствами и ведомствами, ответственными за социальную политику и защиту прав ветеранов.

На регулярной основе организует встречи ветеранов со школьниками и студентами: уроки мужества, открытые диалоги и просветительские мероприятия по всей стране, где можно услышать живые истории, поговорить о служении Родине, ответственности и взаимовыручке.

В фонде выстроена многоуровневая система патриотического воспитания, которая объединяет общероссийские инициативы и региональные практики. За весь период работы филиала фонда около 2000 участников СВО, членов семей погибших и членов семей, пропавших без вести вовлечены в социальную адаптацию, проведено более 400 патриотических, спортивных и культурно-досуговых мероприятий, более 4500 школьников и студентов региона посетили уроки мужества в школах, военно-спортивные игры, встречи и круглые столы.

«Сохранение исторической памяти – важное направление работы фонда «Защитники Отечества». Наши сотрудники провели более 43 тысяч патриотических мероприятий. Среди них фестивали авторской военной песни, творческие встречи, семейные спортивные состязания, издание сборников стихов и прозы участников спецоперации. Важную роль в патриотическом воспитании молодёжи играют ветераны СВО, которые при поддержке фонда возвращаются к мирной жизни и активно участвуют в этой работе», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Отдельное направление – мемориальная работа. Она объединяет поддержку инициатив по увековечению памяти защитников Отечества, участие в памятных датах и церемониях.

Так, совместно с Мурманским областным театром кукол филиал фонда по Мурманской области организует Открытый творческий фестиваль «Zа СВОих», посвящённый специальной военной операции. Цель мероприятия: формирование гражданственности и патриотизма у молодого поколения, пропаганда патриотических, духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей, верности воинскому долгу и любви к Родине средствами художественной выразительности.

Фонд заключил соглашения с «Росмолодёжью», движением «Волонтёры Победы», военно-патриотическим движением «Юнармия», Поисковым движением России, «Движением Первых», российскими студенческими отрядами, движением «Бессмертный полк», Музеем Победы, в рамках которых масштабирует свою деятельность, вовлекая в мероприятия все больше ветеранов, их семей и молодёжи.

Деятельность фонда и его филиалов ведётся в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и в связке с национальными проектами. Это обеспечивает мероприятиям согласованность, методическую поддержку и устойчивость.

Больше о работе фонда в этом направлении можно узнать в материалах с заместителем руководителя по общественным проектам Николаем Дмитренко: https://vk.com/fond_zo_murman?w=wall-220884459_3284 и https://ok.ru/group70000002681037/topic/158480479284173