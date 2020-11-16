Защитой прав рыбаков-любителей и прибрежников занялись в Совете Федерации

Член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов направил в правительство РФ проект изменений в закон «О любительском рыболовстве», которые должны позволить рыбакам-любителям из прибрежных поселков легально продавать свой улов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Проект предполагает введение специального документа – рыболовного билета, при наличии которого рыбак будет вправе реализовывать до трех разрешённых суточных объёмов улова водных биоресурсов. Рыболовный билет станет постоянно действующим документом, при этом стоимость его будет невысока – 350 рублей.

Андрей Чибис также поручил сенатору проработать с федеральным центром ещё один наболевший рыбацкий вопрос – разногласия прибрежников с пограничниками по поводу права на обработку улова в море.

«Сегодня стоит задача урегулировать ситуацию, связанную с неоднозначной трактовкой норм законодательства. В выходные проходили консультации с федеральным центром. Мы договорились, что это необходимо очень оперативно сделать. Константин Константинович, я Вас прошу во взаимодействии с Дмитрием Дмитриевичем Филипповым обеспечить скорейшее внесение законопроекта, который позволит избежать двойных трактовок и сделать так, чтобы наши прибрежники могли продолжить и активизировать свой промысел», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конфликт рыбаков-прибрежников с пограничниками возник из-за буквальной трактовки последними федерального закона «О рыболовстве», на основании которого сотрудники Погранслужбы штрафуют рыбаков за первичную обработку (потрошение и обескровливание) рыбы на борту судна. Рыбаки, в свою очередь, указывают на то, что без такой обработки улов неизбежно испортится ещё до его доставки на берег. Урегулировать разногласия возможно только законодательным путём.