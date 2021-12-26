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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.21 16:00

Засиделись: каждый четвертый россиянин отправился бы в поездку на новогодние праздники, если бы не пандемия

Второй год подряд коронавирус вносит коррективы в планы россиян на январские каникулы: если бы не пандемия, каждый восьмой представитель экономически активного населения отправился бы в путешествие за границу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», опросив россиян.

Если бы не коронавирус, каждый четвертый россиянин отправился бы в путешествие: 13% — по России, 12% — за границу. Топ-3 заграничных направлений мечты — Египет, Таиланд и Италия. 11% россиян провели бы новогодние каникулы в гостях, 8% — на даче. Дома отдыхал бы лишь каждый третий (33%).

Чаще остальных мечтами отправиться в путешествие по России на новогодние праздники делились женщины (15%) и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (18%). Провести новогодние каникулы за границей чаще хотели бы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (15 и 17% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали больше мечтать о путешествиях, как по стране, так и за рубеж. По факту же лишь 2% наших соотечественников в этом году решились на поездку по стране и лишь 1 из 100 — за границу.

 

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