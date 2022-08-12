Мурманск готовится ко Дню физкультурника. 11 августа в МФК «Северное Нагорное» состоялось торжественное открытие выставки «Заслуженные мастера спорта России — гордость Мурманска».

— Эти люди вписали уникальные страницы в историю спортивного Мурманска. Их успехи служат достойным примером для подрастающего поколения, — рассказала директор физкультурного центра «Стратегия», депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

— Выставка организована для того, чтобы мурманчане знали своих выдающихся земляков. Наша молодёжь должна видеть, к каким результатам надо стремиться, каких высот можно достичь, — отметила заместитель главы администрации областного центра Людмила Левченко.

Это второй проект физкультурного центра «Стратегия». В прошлом году фотовыставка была посвящена мурманчанам — заслуженным тренерам России. Эта подвижническая работа получила большой отклик не только у мурманчан, но и у жителей нашей страны.

Организаторы подчеркивают, что уже планируют новые выставки, которые познакомят северян с заслуженными работниками физической культуры, мастерами спорта международного класса. Столице Заполярья есть чем гордиться и о ком рассказывать, потому что Мурманск — это настоящий город спортивной славы.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этот же день заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко встретилась с руководителями спортивных федераций областного центра. На мероприятии обсудили главные спортивные события года и дальнейшие планы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23151&page=1